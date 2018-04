CFR Cluj cere depunctarea echipei FCSB. Ardelenii au depus un memoriu la comisiile FRF, prin care incriminează atacurile lui Gigi Becali la adresa grupării din Gruia, cum că ar primi penalty-uri pentru că ar avea legături vechi cu arbitrii.

“Te aştepţi la orice de la ei. Periculos e că oamenii ăştia gândesc aşa ceva. Nu poate să aibă finalitate, nu a existat vreodată în Europa sau în lume ca o echipă să fie depunctată pentru o opinie, pentru o declaraţie; am spus doar că în anul centenarului trebuie să mă lupt ca să nu câştige ungurii titlul. E o jignire că am spus că-s unguri? Le e ruşine că sunt unguri? Ce demnitate am atins? Nu poţi să pui în regulament lucruri care încalcă legea, punctele se pot lua doar pe teren”, a explicat Gigi Becali la Digi Sport Special.

De asemenea, în memoriu este scris şi că Becali l-a contactat pe Dan Petrescu în ziua meciului CFR-FCSB, lucru interzis de regulament. Gigi Becali nu neagă, cu toate că înregulament se interzice acest lucru..

“Invocă faptul că l-am contactat pe Dan Petrescu înaintea meciului ca să cumpăr meciul. Bine, dacă nu mai avem voie să vorbim cu lumea… Nu se va permite aşa ceva, în primul rând la TAS, e un joc periculos pe care îl fac ei acum. Dacă se întâmplă aşa ceva, o să vezi 3 milioane de români în stradă. Nu vreau să se interpreteze ca instigare, dar aşa va fi”, a încheiat Becali.

CFR Cluj luptă cu FCSB pentru câștigarea campionatului. Ardelenii sunt pe locul 2 în play-off, la două puncte în urma formației lui Becali, care s-a ”retras”, dar parcă n-ar renunța.