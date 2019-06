GSP: Dinamo, locul 9 în Liga 1, cea mai slabă clasare din istorie. Mircea Rednic anunță revoluția: ”Toată lumea o să plece! Chiar și «Tutankamon»”

După meci, Mircea Rednic a tras concluziile acestui sezon și a dezvăluit că vrea să schimbe aproape tot staff-ul tehnic.

”Voi schimba tot staff-ul tehnic. În afară de Silviu (n.r. antrenorul secund Silviu Ion) toţi vor pleca. Şi «Tutankamon» (n.r Iulian Mihăescu) o să plece! O să rămână în cadrul clubului, dar vom face schimbări.

Toată lumea o să plece! Nu am vrut să schimb când am venit, am continuat cu aceeaşi echipă. Dar vreau să vin cu echipa mea. Da, Dănciulescu rămâne”, a declarat Mircea Rednic la TV Telekom Sport.

”Locul 9 este ruşinos, dar numai aşa ne-aţi susţinut. Mulţi cred că s-ar fi bucurat ca noi să fim la retrogradare, sunt ferm convins. Dar la anul lucrurile vor arăta altfel. Suntem în discuţii avansate cu câţiva jucători, va fi alt buget”, a declarat Mircea Rednic, citat de Gazeta Sporturilor.

”E un an negativ din punct de vedere sportiv, n-avem ce să zicem. Ne doream mai mult, dar bine că n-am retrogradat. Dacă n-aș fi schimbat și aș fi rămas cu aceeași jucători de la început… Mi-am dat seama că riscam să ne batem la retrogradare și am schimbat. Ce voiați să fac? Dacă terminam pe primul loc în play-out se schimba ceva? Trebuie să uităm mai repede acest sezon și să ne pregătim pentru următorul”, a spus Rednic, la Look Sport.

