Hagi, despre Burleanu: ”Eu am fost mai deștept”. Ce-i reproșează lui Lupescu. „Regele” a comentat în stilul său caracteristic alegerile de la FRF.

Hagi i-a transmis lui Burleanu care e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă și lui Lupescu i-a arătat unde a greșit, de a pierdut așa dur alegerile pentru fotoliul de la Casa Fotbalului.

„Îl felicit pe preşedinte, iar noi de la Viitorul ne dorim să resusciteze fotbalul românesc, să îl aducă peste nivelul generaţiei mele, pentru că acesta este singurul proiect viabil. Echipele naţionale trebuie să meargă la turneele finale.

Sunt convins că ne putem bate cu oricine şi trebuie să o facem repede. De restul discuţiilor, cu fotbalul feminin şi futsalul, nu sunt preocupat.

Hagi despre Burleanu: ”Eu am fost mai deștept, mi-am făcut un club”

Nu vreau să fiu preşedinte. Eu am fost mai deştept, mi-am făcut un club. Funcţia ţi se dă, lupţi pentru ea, iar clubul îmi aparţine. Sunt independent şi depind doar de mine. O să fiu mereu cu cei din generaţia mea, am fost liderul, am fost cei mai buni împreună”, a spus Hagi, într-o conferinţă de presă.

Hagi i-a arătat lui Lupescu că a greșit când a întârziat să-și depună candidatura. „Ionuţ Lupescu cred că a greşit cu ceva. Părerea mea este că a venit prea târziu. S-a decis prea târziu să candideze. Noi cei din fotbal ştim că poţi să pierzi, poţi câştiga, dar de data asta diferenţa a fost prea mare. Aceasta e problema”.