Alegerile de la FRF s-au încheiat cu triumful vechiului președinte. Mircea Lucescu (72 de ani), unul dintre susținătorii învinsului Ionuț Lupescu, a fost profund dezamăgit de tertipurile prin care Răzvan Burleanu a obținut victoria și de manifestările ce-au depășit limita bunului simț ale unora din tabăra învingătorului.

Libertatea: Acceptați să vorbim puțin despre alegerile de la FRF?

Mircea Lucescu: Ce să mai spun? Am spus deja că alegerile au fost influențate decisiv de reprezentanții fotbalului în sală și ai fotbalului feminin. Federația Română de Fotbal a devenit federația de futsal și de fotbal feminin. E păcat, pentru că în orice țară “vitrina” acestui sport o reprezintă echipa națională și echipele de club din prima ligă. Ele, în primul rând, aduc imagine și bani. E foarte bine că se dezvoltă și sportul de masă, dar prioritățile trebuie să fie altele.

Aceasta este explicația victoriei lui Răzvan Burleanu?

Păi, care alta? Actualul președinte a avut patru ani la dispoziție, ca să-și pună la punct campania electorală. Ionuț (n.r. – Lupescu), doar două luni. În primul mandat al lui Burleanu au fost înființate o mulțime de echipe de fotbal feminin și de futsal și tot atâtea competiții. El a avut grijă de ele, cum să nu-l voteze? Reprezentanții lor s-or fi speriat, că aoleu, dacă vine Lupescu, ne desființăm! Acum rămâne de văzut câte din aceste echipe și competiții vor rezista și pentru cât timp. Asta ca să ne dăm seama câte au fost înființate doar în scop electoral și câte, din pasiune adevărată pentru respectivele discipline.

Îi reproșați ceva lui Lupescu? Putea pregăti mai bine campania electorală?

Consider că a fost foarte bine pregătit și că a avut un program atractiv. Orice ar fi făcut, n-avea șanse să câștige. Eu mi-am dat seama de asta când am ajuns la Adunarea Generală. Cineva mi-a spus că o sută de voturi sunt deja rezolvate în favoarea lui Burleanu. Nimeni nu-l putea bate pe Burleanu! Nici Hagi, nici eu. Și povestea se va repeta peste patru ani, pentru că actuala conducere are la dispoziție încă patru ani în care își poate fideliza votanții, adică în principal pe cei de la futsal și pe cei de la fotbalul feminin.

Ce impresie v-au făcut manifestările unora din tabăra învingătorilor? Vă simțiți “ciuruit”, după cum a afirmat Răzvan Burleanu?

Haide, domnule, să fim serioși! (râde) E drept, am fost dezamăgit și am hotărât că aceasta a fost prima și singura Adunare Generală la care am participat. La alta n-am să mai merg! Am mai îmbătrânit și eu, s-au mai schimbat și generațiile, dar mă așteptam să văd mai mulți oameni de fotbal cunoscuți în sală. Și m-au deranjat urletele unei părți a sălii. S-au bucurat de parcă echipa României învinsese campioana mondială! Cred că a fost exprimarea unor frustrări, un fel de “i-am învins și p-ăștia, pe marii fotbaliști, pe marii antrenori, pe oamenii care au reprezentat țara la Cupe Mondiale, la Campionate Europene, în Liga Campionilor”.

Apropo de frustrări și de reacții îndoielnice, ați fost numit “trădător de țară”.

Poftim? Cine a spus asta? Eu am plecat deja din țară și nu sunt la curent cu toate reacțiile.

A spus-o domnul Iulian Trăsnea, președintele echipei de futsal de liga a doua Luceafărul Buzău. “Alde Mircea Lucescu și alți trădători de țară fac bani în străinătate pentru familiile lor”, a afirmat dumnealui.

Nu vreau să răspund la așa ceva. Nu pot să mă cobor atât de jos. Spun doar atât: da, e adevărat, câștig bani în străinătate, dar o bună parte din aceștia îi cheltui și îi investesc în țară. Și mai cred că de-a lungul timpului am obținut niște rezultate cu care bănuiesc că România nu are motive să se rușineze. Domnul cu pricina a făcut ceva în acest sens?

Cum vă imaginați viitorul fotbalului românesc pentru următorii patru ani?

Ultimele alegeri de la FRF au împărțit fotbalul românesc în două tabere: tabăra administrației și tabăra performanței. A câștigat tabăra administrației, dar acum e timpul să renunțe la campania electorală, să se pună pe treabă și să obțină și performanțe. Încă nu pot să cred că oamenii, având de ales între o tabără din care făceau parte Lupescu și Chivu, cu experiență uriașă în ceea ce înseamnă fotbal, și tabăra lui Burleanu – căruia îi apreciez sincer calitățile de administrator; am și spus că ar fi un bun ministru, de exemplu – au ales să meargă pe mâna necunoscuților în detrimentul vedetelor acestui sport. La cum stau lucrurile acum, mă aștept să obținem performanțe mari la futsal și la fotbal feminin, mai puțin la fotbalul clasic.