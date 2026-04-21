„Elicopterul SMURD a preluat o femeie în vârstă de 52 de ani, iar ambulanțele SAJ alte patru persoane cu vârste cuprinse între 30 și 58 de ani, pe care le-au transportat la spitale din Capitală. Alte trei persoane au fost monitorizate la fața locului și au refuzat transportul la unitățile medicale”, a transmis ISU Giurgiu.

Având în vedere numărul de persoane implicate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului au intervenit echipaje ale Stației Colibași, Detașamentului Giurgiu și Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de transport victime multiple, o autospecială de stingere, un punct medical avansat, trei ambulanțe SMURD, patru ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat ulterior, după gestionarea situației de urgență.

În luna februarie, un microbuz cu 16 oameni s-a răsturnat pe DN5, în apropiere de localitatea Plopșoru, județul Giurgiu, și a fost activat planul roșu de intervenție.

