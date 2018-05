Hagi l-a sunat pe Contra. Ce au stabilit cei doi. ”Ianis e decisiv! Mutu a greșit cuvântul, lui i se potrivește mai bine «penibil»”.

Gică Hagi a declanșat un scandal uriaș după ce a criticat faptul că fiul său, Ianis, a fost sărit de la convocarea la prima reprezentativă.

„Regele” a dezvăluit la Digi Sport că a discutat cu selecționerul Cosmin Contra.

Hagi l-a sunat pe Contra. Ce au stabilit cei doi. Îl vrea pe Rednic la Viitorul!

Iată cele mai importante declarații acordate de Hagi astă-seară:

„Eu aseară (n.r. vineri seară) am vrut să scot în evidență doar anumite criterii de selecție și am vrut să rămână acolo.

Probabil Cosmin a fost supărat de ieșirea mea. Apoi nu am putut vorbi la prânz cu el, dar m-a sunat seara și am vorbit. Lucrurile sunt pozitive în relația mea cu el și să uităm tot ce a fost.

Am vorbit cu el și era și el agitat și surprins, am discutat despre mai multe și am căzut de acord ca, de acum încolo, dacă am ceva, să-l caut, că e deschis, dacă am ceva de spus. Cam aici s-a dus tot ce am discutat cu el. Suntem de acord, eu cu asta am plecat.

El conduce, el e responsabil, va convoca pe cine crede el. Are propria filosofie de a construi o echipă, a mea poate e alta…

Eu am avut o opinie legată de criteriile de selecție. Știți că eu mai spun uneori unele lucruri mai dur, dar asta e și Cosmin trebuie să califice naționala, să o ducă mai departe. Eu o să-l caut dacă o să am ceva de spus.

Trebuie să rețineți că uitați de lucrurile de statistică, de fotbal. Vorbiți și de Viitorul dacă are merite și dacă am spus bine sau dacă nu. Eu nici nu știam cine sunt convocați.

Eu am spus asta câncd am auzit că avem doar unul convocat. Și am crezut că o echipă care are un fotbal bun și toată lumea e mulțumită de ea, care sunt campionii României și suntem, pe 3, probabil merita mai mult.

Și atunci am zis anumite lucruri, că poate unii jucători ar fi meritat mai mult. Eu am vorbit de criterii care erau pe INSTAT. Dacă vă uitați acolo, aș vrea să vorbim de lucruri sportive.

Ianis, în Italia a crescut biologic. Fiorentina are un merit. A învățat multe lucruri. A văzut ce înseamnă fotbalul mare.

Ianis e cel mai decisiv. La goluri și pase de gol. A dat 4 goluri și 4 pase de gol. Toată lumea vorbește de subiectivul Hagi. Nu sunt subiectiv, acesta e adevărul. A demonstrat cu fapte, nu cu vorbe, că e cel mai bun jucător sub 21 de ani din România.

Încerc să fac cel mai bine. Nu pot să fac greșeli manageriale. Eu trebuie să aduc plus valoare. Ianis e tot mai bun de la meci la meci.

Mutu a folosit cuvântul greșit! I se potrivește mai bine lui cuvântul «penibil», după tot ce-a făcut în cariera lui. Să-și facă el meseria, și să vedem cine e lipsit de profesionalism. E bine să asculte.

N-am nimic cu nimeni. Alții au ceva cu mine. Le creez presiune.

E dreptul meu să aleg căpitanul. E tânăr, e bun, e inteligent, trebuie să cultivăm acești jucători

La Viitorul ar fi bun Mircea Rednic. Eu vreau să plec. Vreau o provocare. La club, lucrurile sunt așezate. Șansele ca eu să plec sunt între 1 și 99 la sută. Nu mai vorbiți de alți antrenori! N-am vorbit cu nimeni! Când voi ști că plec, voi vorbi cu un nou antrenor. Îmi trebuie un manager bun”.