„Scriu rar pe Facebook, dar…”

Ianis Zicu a ajuns la final de contract cu Metaloglobus (locul 5 în Liga 2) și nu va mai continua la gruparea din cartierul Pantelimon.

A anunțat despărțirea la câteva ore după promovarea istorică și, cel mai probabil, va continua la o echipă din Superliga, fiind dorit la Farul, în locul lui Gică Hagi, care vrea să ia o pauză, după un sezon complicat.

„Scriu rar pe Facebook… dar simt să fac asta acum ca să nu spun pe gură la interviu și să uit ceva… Este aproape 7 dimineața și nu am dormit deloc de 24 de ore… dar cred că sunt încă lucid în acest moment să scriu câteva rânduri despre această performanță istorică reușită împreună cu toți cei care au participat în ultimii aproape 2 ani la antrenamente și organizarea clubului… vreau să mulțumesc în ordinea în care s-au întâmplat lucrurile…”, și-a început Zicu mesajul.

Tehnicianul i-a evocat, apoi, pe președintele clubului, Marius Burcă, „m-a sunat acum 2 ani să vin la Metaloglobus, fiind într-o situație delicată în clasament… și chiar dacă am avut și unele mici diferențe de opinie în acești 2 ani, el a fost primul care m-a căutat la vremea respectivă și vreau să îi mulțumesc pe această cale…”.

Zicu s-a referit și la patronul clubului, sirianul Mohamad Imad Kassas, om de afaceri în zona imobiliară, prieten de-ai lui Gigi Becali, fost prizonier politic în regimul Assad, după cum a dezvăluit Fanatik: „Mi-a dat de înțeles că am să fiu lăsat să lucrez pe partea sportivă așa cum îmi doresc… adică să fac echipa de start și schimbările, și doar eu să am contact cu vestiarul… L-am simțit din prima clipă ca fiind un om sincer și așa a fost până la finalul acestei aventuri… i-am cunoscut familia lui Imad și toți au fost foarte corecți cu mine și cu jucătorii… Iar de acolo a început povestea cu adevărat frumoasă pe care am trăit-o zi de zi cu acești jucători la antrenamente și meciuri… sunt atât de multe momente frumoase din punct de vedere sportiv și uman încât nu o să stau să le detaliez… și alte momente de suferință… greu de descris și în scris…”.

Mohamad Imad Kassas, de origine siriană, s-a născut pe 20 februarie 1962 în Idlib, un oraș aflat în nord-vestul Siriei, la aproximativ 60 de kilometri de Alep. A urmat cursurile Facultății de Medicină și Farmacie din București, pe care a absolvit-o în 1998. Și-a întemeiat aici o familie, stabilindu-se definitiv în România.

Imad Kassas a fost deținut politic în cadrul filialei 255 a serviciilor de informații ale regimului Assad și persecutat de regim sub acuzația de sprijinire și finanțare a revoluției Siriene. Totodată el este cofondatorul și președintele comunității siriene din România și al clubului cultural siriano-român.

Zicu a mulțumit și lui lui Gigel Coman, „care și-a dedicat aproape tot timpul lui băieților, pentru a avea minimul necesar din punct de vedere organizatoric. Un sufletist cum rar mi-a fost dat să văd!”.

Le doresc mult succes în viitorul sezon celor din club și jucătorilor… Acum că s-a terminat contractul meu cu Metaloglobus pot să spun următoarele: dacă nu am fi promovat aș fi fost foarte trist să plec de la acest club… acum că am promovat sunt foarte fericit că pot să plec lăsând jucătorii în Superliga…

Dedicație pentru regretatul Luca Manolache

„O promovare istorică a unui club care are un jucător-suporter” de acolo de sus care face cât toate galeriile din lume la un loc… acest jucător-suporter este Luca Manolache! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a mai scris Ianis, cu referire la decesul fulgerător al fostului jucător de la echipa din Capitală.

„Îmi pare rău pentru Iași, știu ce simt cei de acolo pentru că și eu când eram la Chiajna am pierdut un baraj cu Chindia acum 3 ani la 11 metri… le doresc să revină în prima ligă pentru că au un oraș frumos și oamenii merită fotbal în prima ligă!”, a încheiat Ianis Zicu.

Cei mai săraci din play-off-ul Ligii 2

Potrivit Golazo, Metaloglobus a fost cel mai sărac din tot play-off-ul Ligii a II-a: a cheltuit în 2024 o sumă infimă.

Trupa antrenată de Ianis Zicu a cheltuit în 2024 doar 413.000 de euro! Din această sumă, bugetul salarial a însemnat doar 280.000 de euro! Comparativ cu celelalte formații din Liga 2, din play-off, Metaloglobus practic nu există.

Fabrica – lanterne, gloanțe, jucării, faliment, apoi preluată de Kassas

FC Metaloglobus București a fost înființată în 1956 pe lângă fabrica ce purta același nume, fondată în 1923 de omul de afaceri austriac Manfréd Weiss.

Fabrica producea tot felul de obiecte din oțel și fier precum lanterne sau gloanțe, iar începând cu 1965 jucării.

După 1989, fabrica a început să aibă probleme financiare, ajungând ca înanul 2000 să fie cumpărată de omul de afaceri Mohamad Imad Kassas.

Salvată la limită de retrogradarea în L3 de 2 ori

La finalul sezonului 2016-2017, FC Metaloglobus se clasa pe prima poziție în Seria a II-a a Ligii 3 și promova în divizia secundă pentru prima oară în cei 60 de ani de existență.

În primul sezon a terminat pe un loc retrogradabil, dar a rămas în L2 după retragerea celor de la CS Afumați, iar în urmă cum doi a jucat baraj de rămânere în al doilea eșalon, câștigat cu Progresul Spartac.