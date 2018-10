După ce a fost exclusă varianta operației, prioritatea sportivei este recuperarea totală, în vederea participării la Turneul Campioanelor, de la Singapore (21-28 octombrie), unde românca este calificată între primele 8 cele mai bune jucătoare ale lumii. Prestigioasa competiție asiatică are premii totale de 7.000.000$.



Cât de gravă este, pentru un jucător de tenis, hernia de disc? Afecțiunea poate fi 'dusă pe picioare' doar cu exerciții specifice? 'Eu n-am avut hernie de disc, în tinerețe, când jucam tenis. Nu știu cum este să joci cu o astfel de problemă, așa că nu pot să-mi dau cu părerea. Am făcut, însă, hernie la inghinali, acum, la bătrânețe. Ca jucător activ, am avut însă ruptură de menisc', a declarat, pentru Libertatea, Ilie Năstase, 72 de ani, primul lider din istoria ATP.

Ce sfat i-a dat „Nasty”

Conform spuselor lui Firicel Tomai, fost antrenor al Simonei, sportiva se confruntă cu această problemă medicală de câd avea 17 ani, adică de 10 ani. Cu hernie de disc a jucat și Andrei Pavel, fost membru în staff-ul liderului WTA, acum în echipa lui Marius Copil.

„Simonei i-am spus să se odihnească, s-o ia apoi de la capăt. Dacă nu apucă să se refacă pe deplin, o s-o țină numai în accidentări. Ea a mai avut accidentări și la gleznă. Pe de altă părte, la începutul anului, când faci programul. Nu își riscă toată cariera pentru bani”, consideră primul lider din istoria ATP.

Despre participarea la Turneul Campioanelor, „Nasty”, un apropiat al Simonei, spune, simplu: „Riscă”. Întrecerea începe în mai puțin de trei săptămâni, iar Simona are nevoie de cel puțin două săptămâni pentru refacere. Și dacă va fi aptă medical, este greu de crezut că Halep poate face mai mult decât un simplu act de prezență la Singapore.

La Turneul Campioanelor, Simona Halep participă neîntrerupt din 2014.



Citește și:

Cine este noul consilier al premierului Viorica Dăncilă: Mario Rafael a fost şef de cabinet al lui Codrin Ştefănescu şi gardă de corp pentru Dragnea, la ÎCCJ