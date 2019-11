De Mihai Toma,

Easmon, 1.85 metri, de formația la care e legitimat și Răzvan Marin, pare un fotbalist matur e în duel cu un adversar care se chinuie să-l deposedeze.

This picture was taken during Ajax U15s against Sparta Rotterdam U15s. David Easmon is 14 years old. Absolute madness. ?? pic.twitter.com/cfmmRGOBIH — FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 18, 2019

Site-ul echipei olandeze areo eroare evidentă atunci când vine vorba de vârsta lui Easmon, a căruit dată de naștere apare ca fiind 01/01/1970!

David Easmon (stânga)

În acest sezon de U15, Easmon e creditat cu două goluri și o pasă de gol.

David Easmon tiene 14 años y juega en el Sub 15 del Ajax. Acá, enfrentando al Sparta de Rotterdam. #FútbolHolandés ?? pic.twitter.com/68XRtZRBjN — En Una Baldosa (@enunabaldosa) November 18, 2019

Easmon nu este singurul ”uriaș” din fotbalul mondial. Fundașul El Chadaille Bitshiabu are 1.90 metri la doar 12 ani.

Manchester City, Arsenal & Barcelona are watching PSGs 12 year-old defender El Chadaille Bitshiabu, who stands at 62 tall (1.90 metres) already. [@City_Watch via Le Parisien] #afc pic.twitter.com/HBOaVnnC0I — afcstuff (@afcstuff) March 9, 2018

This kid is over 6ft tall and he's only 12-years-old!



His name is Bitshiabu El Chadaille and he plays for #PSG under-12s.



Full story here: https://t.co/gxj1lgsIn1 pic.twitter.com/GbvYVH1ENV — Onefootball (@Onefootball) January 1, 2018





