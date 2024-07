David Popovici (19 ani) a devenit astfel primul bărbat înotător din România care reușește performanța de a fi campion olimpic.

Sportivul român a revenit fantastic în ultimii 50 de metri și a câștigat la o diferență de 0.02 secunde față de englezul Matthew Richards. Podiumul a fost completat de americanul Luke Hobson, cu 1:44.79.

Vezi în galeria de mai jos imagini din cursa senzațională la 200 de metri liber de la JO 2024 și reacția lui David Popovici după ce a devenit campion olimpic:

Momentul când David Popovici reuşește să îl devanseze pe britanicul Matthew Richards pe ultimii metri ai cursei:

What a comeback in the last 50m🤩. 19 year old David Popovici 🇷🇴 clinches the well-deserved gold 🏅in Men's 200m Freestyle swimming at #ParisOlympics2024



Richards 🇬🇧 🥈 and Hobson 🇺🇸 🥉#OlympicGames #paris2024olympics #Paris2024 #OlympicGames #Olympic2024 pic.twitter.com/xLnA2zfCqC