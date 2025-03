De ce sărbătorim Ziua Femeii pe 8 Martie

Ziua Internațională a Femeii a apărut din lupta pentru drepturile femeilor. Prima dată a fost celebrată în 1909 în SUA, dar a devenit oficială în 1910, când activiste din toată lumea s-au reunit pentru a cere drept de vot și condiții mai bune de muncă. Ziua Femeii a fost marcată prima dată în anul 1975 și recunoscută oficial în 1977, iar azi este un moment de apreciere și susținere pentru femei peste tot în lume, scrie publicația Thursd.

Femeie cu floare pe pătură de picnic, Foto: Profimedia Images

În fiecare an, Ziua Internațională a Femeii are o temă specifică. În anul 2021, ea a fost ghidată de motto-ul „Alege să provoci schimbarea”, în 2022 s-a vorbit despre „Egalitatea de gen pentru un viitor sustenabil”, anul 2023 a adus „DigitALL: Inovație și Tehnologie pentru Egalitate de Gen” iar în 2024 tema a fost „Inspirând Incluziunea”.

Anul acesta, în 2025, tema zilei de 8 Martie este „Accelerarea acțiuni” și are rolul de a trage atenția asupra problemelor importante și de a motiva oamenii să acționeze. Iar organizația Education First a făcut un top al celor mai interesante obiceiuri cu ocazia zilei de 8 Martie.

Italia sărbătorește cu mimoze și ieșiri doar între femei

În Italia, florile de mimoză simbolizează forța și feminitatea, iar femeile își oferă una alteia buchețele galbene în semn de solidaritate. O tradiție mai puțin cunoscută este „Festa della Donna”, adică o seară în care femeile ies împreună, lăsând bărbații acasă, pentru a se distra și a celebra prietenia. În unele regiuni, restaurantele organizează seri speciale dedicate femeilor, cu meniuri tematice. Există chiar și spectacole speciale cu stripperi masculini, iar restaurantele organizează seri exclusiv pentru femei. Bărbații care încearcă să participe riscă să fie dați afară.

Ziua Femeii pe Coasta Amalfi, Campania, Italia, Foto: Profimedia Images

În România, copiii își surprind mamele cu poezii și mici atenții

În România, 8 Martie este mai mult decât Ziua Femeii, este și Ziua Mamei. Cu această ocazie, copiii pregătesc spectacole la școală, recită poezii și oferă felicitări și flori mamelor. O tradiție drăguță este crearea de cadouri handmade la grădiniță și școală, iar multe mame păstrează aceste daruri mulți ani, ca amintire.

De Ziua Internațională a Femeii, 8 martie 2025, marile orașe din țară găzduiesc o serie de evenimente speciale dedicate doamnelor și domnișoarelor. București, Brașov, Iași, Cluj, Constanța, Timișoara, toate vor celebra cu petreceri, concerte și evenimente deosebite.

Statele Unite organizează evenimente de leadership feminin și activități educaționale

În SUA, deși 8 Martie nu este o sărbătoare oficială, numeroase universități și organizații organizează conferințe despre drepturile femeilor, leadership și egalitate de gen. Un obicei interesant este „Dress for Success”, un program prin care femeile din medii defavorizate primesc haine business și sfaturi pentru interviuri, pentru a le ajuta să obțină locuri de muncă mai bune.

În Rusia, femeile primesc atât flori, cât și… electrocasnice

În Rusia, florile sunt cadoul clasic de 8 Martie, dar un obicei inedit este oferirea de cadouri practice, precum electrocasnice sau seturi de gătit. Deși pare neobișnuit, în Rusia este considerat un gest de apreciere. În unele orașe, bărbații din instituțiile publice organizează mici spectacole sau oferă flori colegelor de muncă.

China oferă reduceri speciale și jumătate de zi liberă pentru femei

În China, multe companii oferă angajatelor o jumătate de zi liberă, însă partea mai puțin cunoscută este explozia de reduceri comerciale. Retailerii transformă 8 Martie într-un fel de „Black Friday pentru femei”, oferind discounturi la produse de frumusețe, haine și accesorii. În plus, unele universități organizează concursuri și activități tematice pentru studente.

Femeie care protestează, Foto: Profimedia Images

Australia este cuprinsă de marșuri feministe și festivaluri culturale

În Australia, 8 Martie este un prilej de activism. Un obicei recent este organizarea de marșuri tematice, unde femeile poartă pancarte creative și costume simbolice. De asemenea, se organizează festivaluri cu piese de teatru și concerte ale unor artiste care promovează mesajele de egalitate.

Spania sărbătorește prin mitinguri și grevă generală pentru drepturile femeilor

În Spania, 8 Martie nu este doar o sărbătoare, ci și un moment de luptă pentru drepturile femeilor. În 2018, peste 5 milioane de oameni au participat la o grevă generală. Femeile refuză să muncească, să facă treburi casnice sau să participe la activități sociale, pentru a atrage atenția asupra inegalităților. De asemenea, orașele mari sunt pline de marșuri și demonstrații, iar bărbații sunt încurajați să preia pentru o zi toate sarcinile casnice.

Marea Britanie organizează Festivalul WOW și evenimente caritabile

Londra găzduiește festivalul „Women of the World” (WOW), unde femei din diverse domenii țin discursuri motivaționale și împărtășesc povești inspiraționale. Un obicei mai puțin cunoscut este „Pay What You Can”, un program care permite femeilor din medii defavorizate să participe gratuit la evenimente culturale dedicate lor.

Femeie primeste cadou de 8 martie, Foto: Profimedia Images

În Chile sunt marșuri și cântece tradiționale de protest

În Chile, 8 Martie este marcat de marșuri masive, unde femeile poartă eșarfe verzi, simbolizând drepturile reproductive. Un element unic este utilizarea cântecelor tradiționale în timpul protestelor, acompaniate de tobe și dansuri stradale. Unele femei își pictează fețele cu mesaje feministe sau poartă costume care reflectă poveștile celorcare au luptat pentru drepturile lor.

În Argentina se oferă cadouri se țin și manifestații împotriva violenței de gen

În trecut, 8 Martie în Argentina era o zi a cadourilor, însă în ultimii ani a devenit un prilej pentru manifestații împotriva violenței de gen. Un obicei aparte este „La marcha de las velas”, un marș nocturn în care femeile poartă lumânări pentru a comemora victimele violenței domestice. Și asta nu e tot. În Angentina ziua de 8 Martie este marcată și de evenimente unde se dansează tango în stradă, în semn de libertate și expresie artistică, iar unele femei dansează singure, refuzând să aibă un partener masculin, ca un simbol al independenței totale.

Lalele de primăvară în culorile reprezentative pentru Ziua Femeii Foto: Profimedia Images

Culorile oficiale ale zilei de 8 Martie, Ziua Femeii

Ziua Internațională a Femeii este asociată cu trei culori principale care au fost folosite pentru prima dată de mișcarea sufragetelor care luptau pentru dreptul la vot în secolul XX.

Mov, care simbolizează demnitatea și drepturile femeilor.

Culoarea alb reprezintă puritatea și speranța.

Verde simbolizează speranța și schimbarea.

