După ce evoluase doar la echipe din Austria și Germania, Martin Fraisl s-a decis să vină în România, semnând în 2018 cu FC Botoșani.

Fotbalist spune a rămas dezamăgit de ceea ce a găsit în România, pe care a catalogat-o drept o ”țară incredibil de săracă”, dar și la Botoșani, un oraș ”urât”.

„În România am trăit un an în carantină! Am stat numai în hotel și jucam fotbal. Orașul era cu adevarăt urât. Pe de altă parte, am devenit conștient cât de bine o ducem noi în Austria. Am ajuns într-o țară incredibil de săracă, în care un profesor trăiește cu 250 de euro pe lună. Iar prețurile din magazine nu sunt cu mult mai mici (n.r. decât în Austria)!”, a declarat Martin Fraisl pentru Laola 1.

Fotbalistul a adăugat: ”Am întâlnit o mulțime de oameni nefericiți și îți dai seama că starea de spirit, per total, nu e bună. Asta m-a ajutat să fiu recunoscător în fiecare zi pentru ce avem”.

În sezonul 2018-2019, Martin Fraisl a jucat în 15 meciuri pentru FC Botoșani. Din 2019 s-a întors în Germania unde evoluează la SV Sandhausen, echipă din a doua ligă.

