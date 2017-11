Ioan Neculaie, condamnat la închisoare. Vezi câți ani va sta în spatele gratiilor fostul patron de la FC Brașov.

Fostul patron al defunctei FC Brașov, Ioan Neculaie, a fost condamnat la închisoare cu executare pentru nerespecatrae armelor și munițiilor.

Conform newsbv.ro, Ioan Neculaie a deschis focul cu o armă de vânătoare pe fondul unei crize de nervi făcute din cauza faptului că unul dintre angajații lui nu a fost în stare să-i pregătească cum trebuie mașina.

Mai exact, milionarul își dorea să se relaxeze la o partidă de vânătoare, într-o pădure de lângă Brașov, însă în ultimul moment a văzut ca automobilul sau avea pană la o roată. Afaceristul a început să țipe la angajatul său, a scos arma și a început să tragă și în celelalte roți. Vecinii milionarului au auzit împușcăturile și au chemat poliția, care a descins la fața locului. Ulterior, pe numele lui Neculaie s-a deschis un dosar penal, iar cauza a ajuns recent la Judecătoria Brașov.

Instanța a admis apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Braşov împotriva sentinţei penale nr. 1137/15.06.2017 a Judecătoriei Braşov, pe care o desfiinţează sub aspectul soluţiei de achitare a inculpatului şi al cheltuielilor judiciare. Rejudecând cauza în aceste limite, magistrații l-au condamnat pe Ioan Neculaie la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Sentinţa este definitivă!

Ioan Neculaie mai avea o pedeapsă cu închisoarea de 1,6 ani

În plus, judecătorii au decis suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată într-un alt dosar (pentru ucidere din culpa, dupa ce o persoana si-a pierdut viata intr-un accident de munca pe platforma Roman. Acidentul de munca s-a petrecut in martie 2008, atunci cand un muncitor, in varsta de 40 de ani, a murit cand taia cosul de evacuare al unei centralei termice, dupa ce una dintre bucati a cazut peste el).

Din acest motiv, instanţa a dispus executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa aplicată prin decizia de astăzi, inculpatul executând în final pedeapsa de 2 ani închisoare.

Mai mult, Neculaie este obligat să plătească suma de 3.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale şi la judecarea cauzei în fond.

Ioan Neculaie a ieșit pe cauțiune din închisoare în martie 2016, după ce a achitat 5 milioane de euro.

CITEȘTE ȘI: Adrian Mutu se face antrenor: ”Vreau s-o pregătesc cândva pe Fiorentina”