Ionel Ganea, eroul victoriei României împotriva Angliei la Euro 2000, îi încurajează pe tricolorii mici: „Jucați curajos!”

Eroul Ionel Ganea, care a decis dintr-un penalty transformat în minutul 89 ultima victorie a Naționalei mari la un turneu final, le ține pumnii strânși tricolorilor mici.

Libertatea: Ionel, ce mesaj le transmiți tricolorilor mici pentru meciul cu Anglia?

Ionel Ganea: Să fie la fel de pozitivi și de încrezători cum au fost cu Croația. Să joace curajos, să nu se relaxeze niciun moment pe teren. Să realizeze că fac cinste României și că au șansa de a intra în istoria fotbalului românesc. Potențial au.

Crezi că va conta faptul că România nu a mai pierdut cu Anglia din 1970 la nivelul primelor reprezentative? Avem trei victorii și patru egaluri în ultimele confruntări.

Nu cred că va conta acest aspect. Naționala de tineret a Angliei nu m-a impresionat în meciul cu Franța. Selecționata noastră este mai valoroasă, suntem peste englezi. Pentru noi ar fi bun și un egal. Cred că Mirel Rădoi va reuși să-i ducă pe acești băieți cât mai departe. România se poate califica în semifinale. Suntem alături de ei. E timpul să ne bucurăm din nou. În ultimul timp, ne-au lipsit performanțele internaționale. Avem o generație talentată, îi cunosc bine pe jucători. Sunt convins că pot readuce naționala României la Mondiale.

Ionel Ganea a devenit eroul României, după ce a transformat cu sânge rece penaltyul care a consființit victoria cu Anglia, singura din istoria naționalei României la un turneu final de Campionat European (ELECTRONIC IMAGE) EPA PHOTO /MICHELE LIMINA

Ce-ți mai amintești de la memorabila victorie cu Anglia, 3-2, reușită în urmă cu 19 ani, la Charleroi?

Am fost foarte motivat, dornic să intru în istoria fotbalului românesc. Țin minte că am fost provocați de englezi. În timpul intonării imurilor, câțiva fani au pus steagul Marii Britanii peste banca noastră de rezerve, iar eu am vrut să-l iau, dar l-au tras repede.

Regreți că nu este și fiul tău, George, printre tricolori la Euro?

Dacă ar fi primit șanse la CFR Cluj ar fi fost și el acolo. George are 20 de ani și dacă va continua să joace bine la Viitorul poate juca la naționala de tineret în preliminariile viitoare.

EURO 2000: Anglia – România 2-3

Au marcat: Chivu (22), D. Munteanu (48), Ganea (89, penalty) / Shearer (41, penalty), Owen (45)

20 iunie 2000, Stade du Pays de Charleroi, Charleroi

Spectatori: 27.000

Anglia: Martyn – G. Neville, Campbell, Keown, P. Neville – Beckham, Scholes (81 Southgate), Paul Ince, Wise (75 Barmby)- Shearer, Owen (66 Heskey). Selecționer: Kevin Keegan.

România: Stelea – Contra, Filipescu, Gh. Popescu (32 Belodedici), Chivu – D. Petrescu, Gâlcă (68 Roșu), Munteanu, Ad. Ilie (Ganea 74) – V. Moldovan, Mutu. Selecționer: Emeric Ienei.

Arbitru: Urs Meier (Elveția)

Gheorghe Hagi a fost suspendat cu Anglia.

România U21 – Anglia U21, la Euro 2019 (vineri, ora 19.30, TVR 1). Tricolorii, la un pas de semifinale.

”Va fi foarte dificil să facem presing cu Anglia, care are un ritm de joc mult mai susținut decât Croația. Organizarea defensivă va trebui să primeze” – Mirel Rădoi, selecționer România U21

