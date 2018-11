Ionuț Negoiță a stabilit suma pentru care este dispus să vândă Dinamo. Detaliile negocierilor cu armatorul grec Konstantinos Tsakiris

„Grecul a mai fost în România, dar trage de timp. Tratativele au început de la șapte milioane de euro. Între timp, Negoiță a mai lăsat de la el un milion. Grecul ar bate palma pentru cinci milioane de euro. Ar fi foarte bine pentru Dinamo să aibă un tătic”, au explicat pentru Libertatea surse credibile din anturajul clubului Dinamo.

Aceleași surse au mai precizat: 'Negoiță este disperat să vândă. Nu-și mai permite să plătească jucătorilor salarii lunare nete de 135.000 de euro, plus 40.000 de euro pentru staff și alte cheltuieli. Nici nu mai are ce fotbaliști vinde ca să mai recupereze ceva. Tocmai de aceea i-a dat mână liberă lui Rednic să mai trieze din ei'.

Investitorul grec ar fi trebuit să fie prezent aseară la partida pe care Dinamo a câștigat-o Voluntari (0-1, gol Salomao, din penalty, 90+4), dar, până la urmă, nu și-a mai făcut apariția. L-a delegat totuși pe omul său de încredere Akis Mantzios, sfătuitorul său pe probleme de sport.

Varianta lui Dănuț Lupu: 'Noul investitor va fi Rednic'

Fostul fotbalist dinamovist Dănuţ Lupu nu crede că investitorul grec va cumpăra clubul, şi avansează varianta potrivit căreia Mircea Rednic ar urma să preia clubul.

„Nu ştiu dacă are ce să vândă domnul Negoiţă, sau dacă poate să vândă. Ceea ce ştiu e că nu-l mai interesează deloc la ora actuală. Nu, din ce ştiu eu. Nu se mai bagă, i-a lăsat mână liberă lui Rednic să facă ce vrea el.

Nu cred că vom mai avea ocazia să-l vedem pe Negoiţă în tribună. Eu cred că noul investitor nu va fi grec, va fi Rednic. Dacă face un împrumut la CAR, are bani de Dinamo”, a spus Lupu pentru Digisport.

Cine este Konstantinos Tsakiris

Născut la Atena în 1971, Konstantinos Tsakiris este a doua generație de oameni de afaceri implicați în transport maritim. Divorțat, acesta are trei fete și vorbește fluent șase limbi străine. A studiat Inginerie Aeronautică la Londra în perioada 1990-1994. Are grad de locotenent în marină și a făcut mai multă vreme practică pe vasele deținute de tatăl său. Afaceristul are o avere cu bani câștigați în special din afacerile în care familia sa este specializată, dar și din afaceri bancare.

Pentru Dinamo urmează derby-ul cu FCSB, ce se va disputa duminică, de la 21:00, pe Arena Naţională.