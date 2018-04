Istvan Kovacs arbitrează finala campionatului FCSB – CFR Cluj. Centralul din Carei va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre (Satu Mare) şi Valentin Avram (Bucureşti). Rezervă de arbitru va fi Cătălin Popa (Piteşti), iar observatorul partidei a fost numit Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea).

Cele două cluburi ar fi vrut ca partida să fie oficiată de arbitri străini, dar CCA nu a ținut cont de acest lucru.

Istvan Kovas este pe placul lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a explicat de ce îl acceptă pe centralul FIFA din Carei: ”Hațegan nu poate să conducă un astfel de meci. Feşnic am înţeles că nu vrea să arbitreze meciul, pentru că tatăl lui a lucrat la CFR. A depus o hârtie în acest sens. Și eu am auzit, dar l-aş fi acceptat pe Feșnic, pentru că-l consider un arbitru foarte bun. Și pe Istvan Kovacs la fel, chiar dacă e maghiar. E corect omul, nu vrea să-și pericliteze el cariera”.

În acest sezon, Istvan Kovacs a arbitrat de cinci ori pe FCSB și de trei ori pe CFR Cluj.

FCSB: CSU Craiova 2-1 (acasă), Viitorul 2-1 (acasă), CSU Craiova 5-2 (deplasare), Dinamo 1-0 (acasă), CSU Craiova 1-1 (acasă)

CFR Cluj: Viitorul 2-1 (deplasare), CSU Craiova 1-2 (deplasare), FC Botoșani 0-0 (acasă)

