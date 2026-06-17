Când și unde se joacă Tunisia – Japonia

Românul va oficia la centru duelul dintre Tunisia și Japonia, meci programat duminică, 21 iunie, de la ora 07:00 (ora României), în cadrul Grupei F de la turneul final.

Partida se va disputa pe spectaculosul stadion Estadio BBVA din Monterrey, Mexic. Kovacs nu va reprezenta singur România la acest meci, el fiind ajutat de o brigadă solidă de conaționali la cele două tușe:

Arbitri asistenți: Mihai Marica (România) și Ferencz Tunyogi (România).

Al patrulea oficial: Juan Calderon (Costa Rica).

Arbitru de rezervă: Juan Carlos Mora (Costa Rica).

De la rezerva din Qatar, la „central” în Mexic

Deși se află la al doilea său Campionat Mondial din carieră, după participarea la ediția din Qatar 2022, confruntarea de duminică dimineață va reprezenta o premieră absolută pentru Kovacs: debutul oficial ca arbitru principal la cea mai importantă competiție sportivă a planetei.

În urmă cu patru ani, la turneul final din Qatar, arbitrul român a stabilit un record inedit, fiind desemnat ca al patrulea oficial (arbitru de rezervă) în nu mai puțin de opt meciuri. Cu toate acestea, el nu a primit atunci șansa de a conduce nicio partidă de la centru, fiind însoțit la acea vreme de asistenții Vasile Marinescu și Mihai Artene. De data aceasta, în Coreea, SUA și Mexic, statutul său s-a schimbat radical.

Câți bani încasează Istvan Kovacs la Mondial

Pe lângă prestigiul profesional de a fi prezent la un asemenea nivel, delegarea la Campionatul Mondial din această vară aduce și recompense financiare pe măsură.

O analiză publicată de jurnaliștii britanici de la publicația The Times a scos la iveală sumele impresionante pe care FIFA le plătește arbitrilor de centru la acest turneu.

Baremurile oficiale:

Suma fixă de participare: Fiecare arbitru „central” încasează automat 100.000 de dolari doar pentru că face parte din lotul oficial selectat pentru turneul final.

Bonus pentru faza grupelor: Pe lângă suma de participare, arbitrii primesc câte 3.000 de dolari pentru fiecare duel pe care îl conduc de la centru în grupe (meciul Tunisia – Japonia fiind primul bifat de Kovacs).

Bonus pentru fazele eliminatorii: „Centralii” care vor fi opriți în lot și vor arbitra în optimi, sferturi, semifinale sau finală vor mai încasa încă 10.000 de dolari pentru fiecare partidă.

Prin urmare, la prima sa apariție pe gazon în Mexic, Istvan Kovacs are deja asigurat un total de 103.000 de dolari, sumă care poate crește considerabil în funcție de prestațiile sale și de parcursul brigăzii românești în fazele superioare ale competiției.