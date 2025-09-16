Internațional camerunez, cvintuplu campion cu RB Salzburg

Născut în Camerun, Mbalmayo, sudul țării, Onguene a ales, ulterior, să joace la naționala de seniori a țării sale natale, pentru care are 10 selecții, iar la nivelul echipelor de club a făcut carieră în Austria, la RB Salzburg, cu care a câștigat de 5 ori titlul și de patru ori Cupa!

Jerome Onguene, jucătorul transferat de Petrolul, fost coleg cu Mbappe la naționala Franței, are post de radio de sport în Camerun: „Ofer și eu câteva locuri de muncă”
Christ-Emmanuel Maouassa, Issa Diop, Lucas Tousart și Jerome Onguene (de la stânga) celebrează golul de 4-0 în finala cu Italia, de la Sinsheim, de la Euro 2016

A cochetat, de asemenea, și cu Bundesliga, Ligue 1 și Serie A, fiind legitimat la cluburi precum Sochaux, unde s-a format, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt, Genoa sau Servette Geneva, a subliniat site-ul clubului Petrolul.

A câștigat Euro U19 cu Franța, alături de Mbappé, Dembélé, Thuram sau Nkunku

La naționalele de tineret ale Franței, unde a fost coleg, printre alții, cu Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram sau Christopher Nkunku, are 45 de selecții și 6 goluri.

Libertatea a vorbit, la Ploiești, cu stoperul de 1,86 de metri, jucătorul străin cu cel mai important CV din istoria „lupilor”.

Libertatea: Jerome, ai sosit doar de câteva zile la Ploiești. Cum te simți?
Jérôme Onguéné: Mă simt foarte bine să fiu aici, sincer. Băieții m-au primit foarte bine. Îmi place echipa, îmi plac antrenorul, stafful. Sincer, mă simt foarte bine. A trecut deja o săptămână de când sunt la Ploiești. Mental, fizic sunt fit, e bine!

„Cum se zice «Lets go» în română? «Haide, pe ei», nu? Atunci, pe ei!”

Fizic ești pregătit, fără accidentări, fără probleme?
– Da. N-am mai avut nicio o accidentare de mult timp. Am nevoie doar de mai mult antrenamente și voi fi gata de să joc. Cum se zice „Lets go” în română? „Haide, pe ei”, nu? Atunci, pe ei!

Deci ești gata să joci!
– Când decide antrenorul! Cum am spus, am venit săptămâna trecută. Am făcut doar trei antrenamente cu echipa. Deci nu cred că voi fi gata pentru meciul împotriva lui Dinamo, vedem. Repet, sunt bine. Mă antrenez bine. Și când antrenorul va spune că sunt gata, atunci voi fi gata!

„Vreau să câștig ceva la Ploiești”

– Ce obiective ai la Petrolul?
– Vreau să câștig ceva. Am venit aici pentru că sunt un tip care câștigă multe titluri. Așa că mereu vreau să câștig ceva. Din ce am văzut, cred că putem face ceva mare în acest sezon.

Ce înseamnă pentru tine perioada în care ai jucat la naționala Franței cu Mbappé, Dembélé, Marcus Thuram…
– O excelentă experiență, ca să cresc. Amintiri foarte frumoase pentru mine! E important să câștigi astfel de titluri la nivel de tineret; cum e cel european din 2019, îți formează o mentalitate de câștigător, să vrei să duci ce faci până la capăt. Când câștigi titluri la nivel de tineret, evident că te ajută. Cédric Bakambu fusese ultimul fotbalist legitimat Sochaux, campion european U19, într-o generație cu Griezmann și cu Lacazette, în 2010.

Dacă mă întrebi dacă am vreun regret că ei au mers departe, îți spun că am 27 de ani, de mine depinde să muncesc pentru a mă întoarce sus!

La Frankfurt, „multe lucruri acolo, nu vreau să vorbesc despre asta acum”

Îmi închipui că speri ca la Petrolul să-ți relansezi cariera.
– Desigur. Ultimii doi ani la Frankfurt au fost foarte, foarte dificili. Nu din cauza unei accidentări, dar se întâmplă multe lucruri acolo, nu vreau să vorbesc despre asta acum. Dar acum sunt concentrat doar să joc din nou, să fiu iar fericit, să câștig meciuri și asta e tot.

Onguéné, anul trecut, la un antrenament la Eintracht Frankfurt. Foto: Profimedia
Când eram mic, voiam să joc pentru OM. Și chiar și acum, nu știm ce se va întâmpla în viitor. Dacă într-o zi va trebui să joc pe Velodrome voi fi fericit. Dar acum joc pentru Petrolul și voi da totul aici.

Ține cu OM de mic

Cu ce echipă ții din Franța?
– Sunt fan Marseille De ce? M-am născut în Camerun, mulți oameni de acolo iubesc Olympique de Marseille. Așa că, atunci când am început să știu despre fotbal, pe la 7-8 ani, mă uitam cu bunicul meu, fan OM, la multe meciuri ale lor, așa că, simplu, am devenit și suporterul lor.

Jurnaliștii din Camerun ne-au spus că ești patron de radio la Yaounde.
– Da, da, da!

Merge banda!

Cum vine povestea asta?
– Cred că în viață trebuie să investești, să faci lucruri diferite. Alături de mama, am decis să deschidem un post de radio. Mulți oameni nu au de lucru acolo. Deci este și o oportunitate pentru ei să aibă un serviciu. Și e bine. Funcționează bine.

Jérôme, cum ai prezenta la radio știrea sosirii tale la Ploiești?
– Un moment (își pune căștile). Numele postului este RFO, Radio Fondation Onguéné. Mama mea este proprietara radioului, funcționează foarte bine. La radioul meu? Le spun ascultătorilor așa: „Sunt foarte fericit să fiu aici. Când am decis să vin, am auzit despre fanii vulcanici, despre stadionul frumos. Așa că sper că vom avea un sezon bun pentru suporteri, iar la final și ei să fie mulțumiți sunt la Ploiești”.

Radio Fondation Onguéné (RFO) emite începând cu 12 septembrie 2022. „Este unul dintre cele mai importante posturi media din universul sportului și divertismentului panafrican”, a relatat MediaTudeCamerun.

„Radioul sunteți voi”

Inițial, stația urma să aibă un format generalist, dar s-a reorientat către sport și divertisment. Are emisie nonstop și echipamente de ultimă generație. Echipa este formată din tineri jurnaliști și prezentatori. Sloganul stației este „Radio sunteți voi” punând accent pe implicarea ascultătorilor. Noua stație va concura în principal cu Radio Sport Info din Douala în domeniul sportului și divertismentului.

De la 500.000 de dolari pe an la echipa fotbaliștilor fără contract

În august, înainte să vină la Ploiești, Onguéné a evoluat în echipa jucătorilor fără contract, a Uniunii Naționale a Fotbaliștilor Profesioniști din Franța (UNFP), conform L’Est Républicain. Echipa UNFP a jucat cu Nancy și a învins cu 2-1, iar fundașul a evoluat în partea a doua. Înainte să semneze cu Petrolul, a avut contacte cu Steaua Roșie Belgrad, Grasshoppers și Slavia Sofia, înainte de Petrolul. Când a fost sub contract cu Frankfurt, el a avut un salariu anual de aproximativ 500.000 de dolari pe an.

Cameroon African Cup SoccerIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

A fost atacant și a câștigat Gambardella 2015, cel mai important turneu juvenil din Franța

Format la Sochaux, Onguéné a câștigat Gambardella în 2015, competiție titrată pentru fotbaliștii sub 18 ani: „Succesul de atunci mi-a format caracterul de învingător. La urma urmei, suntem fotbaliști, așa că dacă jucăm este pentru a câștiga titluri”.

Jérôme a fost atacant la Mulhouse, când a venit Camerun. „Depindea de meciuri. Dacă era condusă și trebuia să marcăm, antrenorul mă muta pe postul de atacant. Dacă marcam repede și trebuia să ne apărăm, mă punea 6 sau 10. Am marcat multe goluri, este adevărat. În anul în care am mers la Sochaux, am terminat golgheter în campionatul U15”, a povestit el, pentru Onze Mondial.

