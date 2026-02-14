Prezervativele gratuite sunt furnizate încă de la Jocurile Olimpice din 1988. La ediția din acest an, a fost stabilit un record, prezervativele pentru concurenții de la Jocurile Olimpice de iarnă s-au epuizat în doar trei zile, conform La Stampa. Organizatorii promit noi livrări de prezervative.

„Rezervele s-au epuizat în doar trei zile. Ne-au promis că vor mai sosi, dar cine știe când”, a declarat un sportiv pentru ziarul italian. Acesta a dat vina pe organizatorii olimpici, spunând că nu au fost „deosebit de generoși în ceea ce privește cantitățile”.

La Paris, sportivii au primit 300.000 de prezervative – câte două pe zi pentru fiecare – dar cantitățile pentru aceste Jocuri Olimpice de iarnă au fost semnificativ mai mici: nici măcar 10.000.

Puțin sub 3.000 de sportivi concurează la Jocurile Olimpice de iarnă, comparativ cu aproximativ 10.500 la Jocurile de la Paris de acum doi ani.

Guvernatorul regiunii Lombardia, Attilio Fontana, a precizat, săptămâna trecută, că acest subiect nu ar trebui să fie un motiv de jenă. „Da, oferim prezervative gratuite sportivilor din satul olimpic”, a spus el într-o postare pe rețelele de socializare.

El a mai adăugat: „Dacă acest lucru pare ciudat pentru unii, înseamnă că nu cunosc practica olimpică consacrată. Aceasta a început la Seul, în 1988, pentru a sensibiliza sportivii și tinerii cu privire la prevenirea bolilor cu transmitere sexuală – un subiect care nu ar trebui să provoace jenă”.

Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina se desfășoară între 6 și 22 februarie 2026.

