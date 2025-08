De la handbal, la „Miss Boxing”

Acum, Judit Palecian are 54 de ani și un palmares impresionant: 31 de titluri mondiale. Povestea ei de viață, ilustrată de portalul online din Transilvania, Székelyhon – Ținutul Secuiesc, arată un munte de ambiție, disciplină și perseverență. Totul a început în copilărie, când a fost inspirată de fratele ei, pasionat de arte marțiale. A practicat handbalul timp de opt ani la nivel local, dar s-a simțit mereu atrasă de sporturile individuale. A urmat kick-boxing-ul, unde a devenit de șase ori campioană națională și a câștigat medalii la competiții internaționale.

În 2002, destinul i-a dat o șansă rară: a fost chemată ca înlocuitoare într-un meci pentru titlul mondial la box profesionist, în Germania. După doar trei săptămâni de pregătire, a câștigat prin KO tehnic. A repetat performanța și în 2003, devenind prima femeie cu cetățenie maghiară care a câștigat și apărat un titlu mondial la box profesionist.

„Am fost prima care a adus un titlu mondial în Ungaria, înaintea altor nume celebre. Așa a apărut porecla Miss Boxing”, a spus Judit Palecian într-un interviu acordat presei maghiare.

Când nu mai e ring, urmează scena: 27 de titluri mondiale în culturism

Recomandări 1 august 1943, ziua în care Ploieștiul era programat să fie ras de pe suprafața pământului. „Avioane dușmane au aruncat jucării, bomboane, stilouri care, la cea mai mică atingere, fac explozie”

După o perioadă în care meciurile de box au devenit rare din motive de management, Judit a făcut tranziția către culturism, îndrumată de partenerul său de viață și antrenor, Lakatos „Mumia” Mihály, fost campion mondial.

A schimbat mănușile de box cu bikini strălucitori și a urcat pe scena competițiilor de fitness și culturism, unde a cucerit lumea: 27 de titluri mondiale la 7 federații diferite.

În 2024, la Cuxhaven (Germania), a devenit campioană mondială absolută la categoria +40 ani, la concursul NAC.

A treia cucerire: powerlifting

În 2021, la 50 de ani, Judit a decis să intre în competițiile de powerlifting, ridicări de greutăți: genuflexiuni, împins la piept și îndreptări. S-a antrenat intens și, în doar doi ani, a reușit ceva unic. A devenit campioană mondială GPC în 2022 și 2023, cu record mondial la totalul general.

„Am simțit că am suficientă forță acumulată din culturism, așa că am vrut să văd dacă pot concura și la powerlifting. Și da, am putut”, a spus Judit Palecian.

Recomandări Propaganda de stat din Rusia cere ca „nimeni să nu mai rămână în viață în Ucraina”, înainte de atacul de la Kiev soldat cu 31 de morți și 159 de răniți

O familie de campioni: și partenerul și nepotul sunt campioni mondiali

Partenerul ei, Lakatos Mihály, stabilit și el la Győr, este fost campion mondial la culturism, dar și artist plastic. De altfel, este pasionat de poezie și de grafică, creând lucrări cu tematică biblică sau folclorică inspirate din Transilvania.

Iar nepotul lui, Bogáti Árpád, născut în Reghin, dar stabilit în Ungaria, are și el o carieră remarcabilă: campion național și european, medaliat cu aur și argint la campionate mondiale de culturism. În prezent, deține o sală de forță în Csorna, lângă Győr.

O performanță mondială născută în Transilvania

Faptul că trei membri ai aceleiași familii sunt campioni mondiali în sporturi de forță este deja o raritate. Dar faptul că toți trei sunt originari din Transilvania și au făcut istorie internațională este cu adevărat unic.

Iar Judit Palecian nu este doar o sportivă de excepție, ci un simbol al voinței pure. A reușit ceea ce nimeni altcineva pe glob nu a mai făcut: titluri mondiale la box, culturism și powerlifting. Și nu pare să se oprească aici.

„Mă motivează mereu ideea de a-mi stabili un nou obiectiv. Când ai un scop clar, ai și forța să mergi mai departe”, a spus Judit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE