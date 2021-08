Krista Incze, în vârstă de 25 de ani, nu a reușit să acceadă spre meciul pentru bronz la lupte, categoria 62 kg. În Makuhari Messe, sala luptelor olimpice, Krista Incze a ajuns printr-un context fericit.

Incze, 25 de ani, vicecampioană europeană în 2019 la Bucureşti, a luptat bine în prima repriză, încheiată la egalitate, 2-2, dar în ultima repriză a fost surprinsă de câteva acţiuni ale letonei, care s-a distanţat la 8-2.

Sportiva noastră a revenit la 6-8, dar apoi alte câteva greşeli au înclinat balanţa în favoarea adversarei, o sportivă cu multă experienţă, care s-a impus în final cu 14-7 şi va lupta pentru medalia de bronz cu Irina Koliadenko (Ucraina).

„Mă așteptam la alt stil din partea ei. N-am văzut-o până acum să fie așa insistentă cu această tehnică a ambelor brațe peste un braț. N-am știut cum să reacționez. M-am blocat psihic”, a spus Incze la zona mixtă, potrivit GSP.

Kriszta Tunde Incze, care în optimi a învins-o pe Marianna Sastin (Ungaria), va ocupa locul 7-8 în clasamentul categoriei 62 kg.

„Am sperat la aur, apoi măcar la bronz, dar am greșit prea mult în fața lui Gregorieva. Am atacat la un moment dat cu orice risc, fiindcă letona luase avans, am reușit să mă apropii, dar m-a întors. Am avut niște emoții imense. N-am putut să mi le controlez. Sunt foarte supărată pe mine”, a mai spus aceasta.

Aceasta a fost ultima confruntare de la Tokyo 2020 pentru Kriszta Tunde Incze.

„Îmi pare rău că am dezamăgit atâția oameni care m-au susținut: familia, prietenii, antrenorii, conducerea federației. Voi avea o discuție cu mine și voi găsi resursele să renasc, să merg mai departe cu capul sus”, a mai spus sportiva.

România a cucerit 34 de medalii la Jocurile Olimpice, 7 de aur, 8 de argint şi 19 de bronz, ultima fiind adusă de Albert Saritov în 2016.





