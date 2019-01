VIDEO | Krystian Bielik, lovit între picioare de un fan exuberant al lui Charlton. A scăpat teafăr!

Sâmbăta trecută, meci greu pentru Charlton. Joc intens – câte un cartonaș roșu pentru fiecare echipă, succes venit în prelungiri, după un penalty transformat de Grant.

Jucătorii de la Charlton au sărbătorit golul în zona de la colțul terenului, alături de mai mulți fani care coborâseră din tribună. În entuziasmul creat, unul dintre suporteri a alunecat și l-a lovit cu piciorul în zona sensibilă pe Krystian Bielik, stoperul polonez al gazdelor.

Bielik, 21 de ani, împrumutat de Arsenal la Charlton, s-a tăvălit de durere, ba, la vestiare, medicul echipei l-a și consultat. Nimic grav, însă.

Video: A Charlton fan accidentally collides with Krystian Bielik in the celebrations following their injury time winner against Accrington Stanley earlier today. Hopefully he’s OK! #AFC pic.twitter.com/fDYSgVN9CT

