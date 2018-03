Lacrimi pentru Davide Astori la primul meci disputat de Fiorentina, după decesul căpitanului Viola. Meciul cu Benevento, duminică, ora 13:30, a avut parte de un start emoționant.

Partida, urmărită din tribuna oficială și de fratele regretatului Davide Astori, a început cu o întârziere de 5-6 minute. S-a ținut un moment de reculegere, în care jucătorii celor două formații au stat la mijlocul terenului împreună. Fotbaliștii Fiorentinei au ieșit pe teren echipați în tricoruri cu numărul 13 și cu numele lui Astori pe spate.

Printre ei și fundașul român Alin Toșca, titular la Benevento, surprins de camerele de luat vederi cu capul în jos, afectat de cele întâmplate în urmă cu o săptămână. Suporterii au plâns în tribune pentru căpitanul Fiorentinei.

După momentul de reculegere sute de baloane albe și violet au fost înălțate către cer în memoria lui Astori. Toți jucătorii au ieșit la încălzire îmbrăcați în tricoul lui Astori.

În minutul 13 peluza a afișat o coregrafie spectaculoasă, “Davide 13”, iar toți jucătorii celor două echipe s-au oprit și au început să aplaude. Timp de un minut nu s-a jucat fotbal, toată lumea a fost cu gândul doar la Astori. Davide a fost omagiat și de fanii Romei, la meciul cu Torino.

The game comes to a stop in the 13th minute as everyone pays tribute to Davide Astori.

Beautiful ? pic.twitter.com/6HPo5P4jrc

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2018