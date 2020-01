De Eduard Apostol,

Este singurul antrenor român care ne mai reprezintă în fotbalul occidental. Ladislau Bölöni a câștigat trofee cu Sporting Lisabona și cu Standard Liege, a contribuit la ascensiunea lui Cristiano Ronaldo, Quaresma sau Varane, a făcut treabă bună pe oriunde l-a dus meseria.

Acum, la aproape 67 de ani pe care-i va împlini peste nici două luni, nu doar că nu-și arată vârsta, dar este în luptă pentru noi performanțe cu Royal Antwerp (locul 4).

Cel mai vechi club de fotbal din Belgia, fondat în 1880, pe vremea când savuram, noi, românii, beneficiile Războiului de Independență și ne pregăteam să devenim Regat.

”Vreau să am liniște și alături pe cei dragi”

Dar după o carieră de trei decenii în antrenorat, în Occident, în Orient, cu o scurtă perioadă și la echipa națională, tehnicianul nu trăiește doar din fotbal. Încearcă să nu se lase controlat doar de carieră, înțelegând că sunt momente în viață irepetabile, iar ele nu țin deloc de serviciu.

Oricât de multă vreme, și-i ocupă foarte multă, ceea ce-l indispune, munca de la Antwerp. ”Visul meu nu ține de fotbal… Proiectele, dorințele mele, la început de an, sunt legate de lucruri mai importante decât fotbalul. Vreau să am liniște în jurul meu, să am alături oamenii pe care-i iubesc, să le dau și să primesc lucruri frumoase din partea lor. Bine, și pe plan sportiv, vreau să realizez cât se poate de mult. Dar, la experiența și la anii mei, sunt capabil să fiu atent la cuvintele pe care le folosesc”, a precizat Bölöni pentru Libertatea.

Recomandări În urma dezvăluirilor Libertatea privind mituirea medicilor, angajații KRKA au primit un email. Ce li s-a interzis

De ce-i este teamă

Se bucură de fiica lui, de cei doi nepoți, un băiețel de 5 ani, o fetiță de doi ani, de soția care-i este alături în Belgia, de rudele pe care le mai are la Târgu Mureș. ”Familia mi-e aproape. Fata mea, slavă Domnului!, se descurcă singură, distanțele nu mai sunt atât de mari, avioanele rezolvă multe probleme. Da, mi-e teamă să nu pierd ceva important, tot deplasându-mă în stânga, în dreapta, de aceea mi-ar plăcea ca ziua să aibă măcar 48 de ore”, a mai dezvăluit omul de fotbal.

Are în continuare micile sale plăceri: ”Mai merg la piața de vechituri și am un mic transport de la casa mea din România, pentru a aduce diverse lucruri de suflet de la Târgu Mureș. Nu mai am timp să meșteresc, să modelez, să restaurez diverse chestii, poate îmi fac vreme de asta în viitor”.

Un lucru îl enervează la culme: a stagnat cu cartea sa autobiografică, prin care vrea să ofere publicului o frântură din tinerețea sa, cu chestii legate de familia sa și de cariera lui. ”Am mai progresat cu cartea mea biografică, dar nu la viteza care mi-ar conveni. Sunt în urmă rău de tot cu cartea, vă rog, nu deschideți subiectul că mă doare”, a mai punctat românul.

Îmi placea să scriu noaptea. Dar nu am mai avut chemare, timp, creativitate. Caut materiale, învăţ enorm Ladislau Bölöni

Am găsit cadrul în care bag istoria mea şi a familiei mele, surghiunită de comunişti, am înţeles lucruri extraordinare despre Regele Mihai, am aflat fapte noi ale Securităţii, am citit despre PCR, cum s-a format, cum a ajuns la putere, ce crime a făcut, despre Pătrăşcanu, despre care nu îţi dai seama dacă e un cretin sau genial”

Ladislau Bölöni

GSP.RO De ce a murit Cristina Țopescu și când ar fi survenit decesul

HOROSCOP Horoscop 14 ianuarie 2020. Capricornii trebuie să evite situațiile tensionate