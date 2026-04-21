În fața presei, Yamal a explicat ce înseamnă Lionel Messi pentru el și pentru lumea fotbalului: „Când îţi dai seama că un sportiv este o legendă nu doar în sportul său, ci şi în toate celelalte, este pentru că este cel mai bun. Messi este un exemplu. Este cel mai bun fotbalist din istorie şi, de asemenea, cel mai bun sportiv. Pentru mine, nu este doar un idol. Toată lumea îl respectă pentru tot ce a realizat, pentru exemplul pe care l-a dat, şi sper să îi calc pe urme”.

Tânărul atacant, câștigător al Euro 2024 cu naționala Spaniei, a vorbit și despre responsabilitățile pe care le simte în fața generațiilor mai tinere: „Nu avem dreptul la greşeli, pentru că suntem un model pentru mulţi copii, dar eu văd asta ca pe un avantaj. De aceea, de fiecare dată când mă exprim, încerc să o fac într-un mod constructiv şi cu scopul de a ajuta cât mai multe persoane. Ţinând cont de asta, voi face uneori greşeli, dar am doar 18 ani”.

Lionel Messi și Lamine Yamal, în anul 2007, când jucătorul de la FC Barcelona avea doar cinci luni. Foto: Profimedia.

În contextul apropiatei Cupe Mondiale din America (11 iunie – 19 iulie 2026), Yamal și-a exprimat entuziasmul de a participa la cea mai mare competiție internațională: „De când eram mic, visez să particip la un Campionat Mondial, să o văd pe mama mea în tribune, să reprezint echipa naţională. Aceste două luni vor trece într-o viteză nebună şi, desigur, sper că vom fi campioni”.

La doar 18 ani, Yamal este deja văzut drept unul dintre cei mai promițători fotbaliști din lume, iar admirația sa pentru Messi reflectă influența de durată a legendarului argentinian asupra noilor generații.

