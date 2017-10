Leo Grozavu, la Poli Timișoara. S-a întâlnit deja cu șeful Centrului de Copii și Juniori al bănățenilor.

Zilele lui Ionuț Popa la Poli Timișoara par să fie numărate, mai ales după ce echipa a pierdut cu 7-0 cu Steaua. Timișorenii sunt în fața unei săptămâni foarte încărcate, cu meciul de Cupa României împotriva concitadinei ASU Poli, dar și a partidei de campionat cu Astra Giurgiu, dar zvonurile vorbesc de o iminentă înlocuire de antrenor, iar favoritul este Leo Grozavu, ultima oară la CS Botoșani.

Leo Grozavu a asistat sâmbătă la partida din Liga Elitelor U19 dintre CFR Cluj și Poli Timișoara, la baza Unirea. Antrenorul stabilit în Cluj s-a întâlnit cu Florin Bătrânu, cel care se ocupă de Centrul de Copii și Juniori al bănățenilor, și ne-a spus că nu a fost impresionat prea mult de timișoreni. ”M-am întâlnit cu Florin Bătrânu m-am întâlnit pentru că îmi e un vechi prieten, din perioada când am jucat la Dinamo. Și familiile noastre sunt prietene. Am vorbit despre fete (râde). A fost o discuție privată, am depănat amintiri, am vorbit despre fotbal. Acum aștept să-i întorc eu vizita. Se putea și mai bine. Mă așteptam la mai multe. De la Poli nu prea m-a impresionat nimeni, mai degrabă câțiva copii de la CFR”, ne-a declarat Grozavu.