Liga 1 la fotbal, etapa 4, play-out. Juventus București – Sepsi (ora 18.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus). Duelul ultimelor clasate se dispută la Voluntari.

Juventus București – Sepsi 0-1

VIDEO, AICI, AICI

Pauză.

Min. 43: Sepsi a reclamat un penalty, pentru un henț în careu, dar arbitrul FIFA Ovidiu Hațegan a lăsat jocul să continue.

Min. 35: Petre șutează din lovitură liberă, însă jucătorii lui Sepsi resping.

Min. 28. Simonosvki șutează de la marginea careului pe lângă poarta lui Drăghia. Ocazie importantă pentru oaspeți.

Min. 18: Ciprian Petre șutează de la aproximativ 25 de metri pe lângă poarta lui Sepsi.

Min. 15: nicio ocazie la cele două porți.

Min. 1: a început meciul.

Echipele de start:

Juventus: Drăghia – Kardes, Wallace, Leca, D. Popescu – C. Balgiu, C. Acolatse, C. Ciobanu, C. Petre (C) – S. Drăghici, M. Constantinescu. Antrenor: Marius Baciu.

Rezerve: G. Gavrilaş, C. Ene, G. Simion, V. Gheorghe, V. Nicoară, A. Ciolacu, F. Ștefan.

Sepsi: Niczuly – Ursu, Viera (C), Obsivac, Sato – Petrovikj, Fülöp – Kuku, Tandia, Hamed – Simonovski. Antrenor: Eugen Neagoe.

Rezerve: C. Dima, Hadnagy, N. Ross, Filipe Oliveira, Dalmau, S. Ghinga, B. Fejer.

Excluși din lot: Râmniceanu, Patrick Petre.

Arbitru: Ovidiu Hațegan

Echipele care în vara lui 2017 au făcut în premieră pasul spre Liga 1 Betano se vor confrunta într-o partidă foarte importantă în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

– Întâia dispută din prima ligă a avut loc pe 21 iulie 2017, Sepsi -Juventus 2-1. Sebastian Ghinga a deschis scorul în minutul 62, apoi Herea a mărit diferenţa în prelungiri, din pasa lui Patrick Petre. Scorul final a fost stabilit la ultima fază, când Marian Stoenac l-a învins cu un şut din afara careului pe Niczuly.

Liga 1 la fotbal, etapa 4, play-out. Juventus Colentina – Sepsi. Duelul antrenorilor e o premieră

– Acelaşi scor s-a consemnat şi în retur, dar de astă dată pentru Juventus, care a întors rezultatul pe tabelă prin Walace (minutul 29) şi Măzărache (minutul 59), după ce Victor Astafei marcase primul în minutul 16.

Juventus şi Sepsi au fost adversare în ediţia precedentă a ligii secunde, când au terminat fără gol pe terenul covăsnenilor, iar la Bucureşti s-au impus gazdele cu 3-1.

Marius Baciu vs Eugen Neagoe, duel în premieră.

Mediile de vârstă ale c elor două loturi: Juventus – 25 ani şi 5 luni; Sepsi – 25 ani şi 11 luni.

SURSA: LPF.RO