Lituania – România 1-2, în Liga Națiunilor. Toate reacțiile. Alex Maxim: ”Am avut noroc”

„Nu m-am gândit când am înscris ultimul gol pentru echipa naţională, nu m-a interesat acest lucru. A fost un meci greu, eram sigur de asta pentru că am mai avut experienţa terenului sintetic în Kazahstan şi în Insulele Feroe. Nu e uşor să câştigi pe un teren sintetic pe care adversarul e obişnuit să joace. Ne-a fost teamă că nu vom câştiga pentru că mai erau câteva minute de joc. Dar şansa a fost de partea noastră şi am înscris (n.r. – în minutul 94). Până la urmă e frumoasă victoria în ultimele minute.Îmi pare rău că am luat galben şi nu voi putea juca împotriva Serbiei unde cred că va fi un meci frumos cu mulţi suporteri în tribune. Dar îmi pare rău pentru mine, pentru că nu cred că voi fi o pierdere pentru echipa naţională. În lot sunt jucători de valoare sensibil egală”, a afirmat Alexandru Chipciu, suspendat pentru meciul de duminică împotriva Serbiei.

„Am putea face 6 puncte în această dublă acţiune, pentru că, după cum s-a văzut, puteam câştiga cu Serbia şi la Belgrad. Dar asta nu înseamnă că duminică va fi un meci uşor. Serbia nu e o echipă uşor de bătut. Dar dacă vom face un meci mare avem şanse să câştigăm. Iar Serbia a părut la Belgrad o echipă de bătut”, a mai spus mijlocaşul.

Fotbalistul Alexandru Maxim, autorul golului victoriei echipei naţionale a României în meciul cu Lituania din Liga Naţiunilor, a declarat, joi seara, că el şi colegii săi au avut noroc în prelungirile partidei, dar a precizat că au venit la Vilnius doar cu gândul la victorie.

„Sunt fericit pentru victorie. Era foarte important pentru noi acest meci cu Lituania. Acum putem merge la Bucureşti cu 3 puncte în buzunar şi să jucăm cu Serbia pentru primul loc în grupă. Teamă nu ne-a fost că nu vom câştiga, toţi eram foarte montaţi. Ştiam că va fi dificil şi trebuie să recunoaştem că nu am jucat cum ne-am dorit. Pentru că toată lumea şi-ar fi dorit să facem 2-0 şi să închidem meciul mai repede pentru a nu mai avea emoţiile din final. Nu căutăm scuze precum terenul sintetic. Important e că am rămas concentraţi până în final. Am avut puţin noroc în ultimele minute, dar noi am venit aici doar cu gândul la cele 3 puncte pe care doream să le obţinem indiferent cum. Şi mă bucur că am reuşit”, a spus mijocaşul la postul Pro Tv.

„Îmi plac provocările, eu îmi doresc doar să ajut echipa naţională pentru că vreau să facem fericită întreaga ţară. Critici sunt mereu la adresa noastră, câteodată le merităm, recunoaştem. Dar atunci când lucrurile nu merg bine trebuie să punem capul în pământ şi să muncim mai mult”, a mai afirmat jucătorul naţionalei.

Alexandru Maxim susţine că România trebuie „să ridice puţin nivelul” pentru a putea învinge Serbia duminică seara. „Putem să învingem Serbia. Nici acum o lună nu am făcut un meci strălucit cu Muntenegru acasă, dar apoi am mers în Serbia şi am obţinut un rezultat bun (2-2). Am demonstrat că ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă. Important e să ridicăm puţin nivelul faţă de ce am arătat azi pentru că ne va aştepta un meci mult mai dificil duminică”, a menţionat fotbalistul.

„Sunt fericit pentru băieţi, ştiam că meciul va fi foarte greu. Am întâlnit o echipă obişnuită cu acest teren sintetic, cu jucători care aleargă foarte mult şi se bat pentru fiecare minge, care sunt agasanţi şi de multe ori agresivi. Dar pentru cele trei puncte am venit. Chiar dacă am suferit până la sfârşitul meciului, mă bucur că băieţii nu au renunţat şi am câştigat în ultimul minut al prelungirilor şi asta arată caracterul lor.Aveam nevoie ca Maxim să intre şi să ne ajute, mai ales că Stanciu pe un asemenea teren a alergase mult şi era obosit. A intrat şi Rotariu… Mă bucur că schimbările au făcut diferenţa şi că băieţii au ajutat echipa atunci când a fost nevoie de ei”, a spus selecționerul Cosmin Contra la postul Pro Tv.

„Nu a fost uşor pentru că forţele s-au egalat pe acest gazon. Pe final, ca de obicei, nu am ştiut să gestionăm ultimele minute şi ar fi putut să ne coste foarte scump. Dar până la urmă e bine că a ieşit cum a ieşit, iar acum trebuie să ne recuperăm cât mai repede, pentru că peste 48 de ore ne aşteaptă un meci foarte important cu Serbia. Iar dacă vom câştiga putem să trecem pe primul loc în grupă. Obligaţi nu suntem, dar vom încerca să câştigăm cu Serbia. Sperăm ca după acest rezultat stadionul să se umple şi suporterii să ne poarte spre o victorie care ne-ar da şansa ca în ultimele două meciuri să depindem doar de noi”, a adăugat tehnicianul, care a anunţat că se va opera la piciorul stâng săptămâna viitoare după ce s-a accidentat alunecând pe scări.

