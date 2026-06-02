- Echipele trebuie să trimită loturile pentru Cupa Mondială până pe 2 iunie; jucătorii accidentați pot fi înlocuiți din lotul provizoriu înainte de primul meci.
Loturile Grupei A
Mexic
Portari: Carlos Acevedo (Santos Laguna), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Raúl Rangel (Chivas).
Fundași: Edson Álvarez (Fenerbahçe), Israel Reyes (America), Jesús Gallardo (Toluca), Johan Vásquez (Genoa), Jorge Sánchez (PAOK), Mateo Chávez (AZ Alkmaar).
Mijlocași: Alvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutiérrez (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Romo (Chivas), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelin Pineda (AEK).
Atacanti: Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas), César Huerta (Anderlecht), Guillermo Martínez (Pumas), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Raúl Jiménez (Fulham), Santiago Giménez (Milan).
Manager: Javier Aguirre
Africa de Sud
Portari : Sipho Chaine (Orlando Pirates), Ricardo Goss (Siwele), Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns)
Apărători : Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire), Ime Okon (Hannover), Samukele Kabini (Molde), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), (Pologel Orndokwag Seudowns), (Pologel Orlando Settleb) Pirati), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Olwethy Makhanya (Philadelphia Union)
Mijlocași : Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (Tondela), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns)
Atacanți : Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Lyle Foster (Burnley), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Oswin Appollis (Orlando Pirates), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Thapelo Maseko (AEL Limassol), Tshep Pirates (Orlando Pirates).
Manager: Hugo Broos
Coreea de Sud
Portari: Hyeon-woo Jo (Ulsan), Seung-gyu Kim (FC Tokyo), Bum-keun Song (Jeonbuk).
Apărători: Moon-hwan Kim (Daejeon), Min-jae Kim (Bayern München), Tae-hyon Kim (Kashima Antlers), Jin-seob Park (Zhejiang), Young-woo Sool (Red Star Belgrad), Jens Castrop (Borussia Monchengladbach), Ki-hyuk Lee (Gangwon), Tae-seok Lee (Gangwon), Tae-seok Wi Lee (Midstrityl), (Midstrityl Lee), (Midstrityl) Yu-min Cho (Sharjah).
Mijlocași: Jin-gyu Kim (Jeonbuk), Jun-ho Bae (Stoke City), Seung-ho Paik (Birmingham), Hyun-jun Yang (Celtic), Ji-sung Eom (Swansea), Kang-in Lee (Paris St-Germain), Dong-gyeong Lee (Ulsan), Jae-sung Lee (Fee-sung Lee), (Fee-sung Lee), (Fee-sung Lee), (Fee-sung Lee) Hwang (Lupii).
Atacanti: Heung-min Son (LAFC), Hyeon-gyu Oh (Besitkas), Gue-sung Cho (Midtjylland).
Manager: Hong Myung-bo
Republica Cehă (lot preliminar)
Portari: Lukas Hornicek (Braga), Martin Jedlicka (Banik Ostrava), Antonín Kinsky (Tottenham), Jan Koutny (Sigma Olomouc), Matej Kovar (PSV Eindhoven), Jakub Markovic (Slavia Praga), Jindrich Stanek (Slavia Praga).
Fundași: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra (Slavia Praga), Matěj Hadaš (Sigma Olomouc), Tomáš Holeš (Slavia Praga), Robin Hranáč (TSG Hoffenheim), Štěpán Chaloupek (Slavia Praga), Václav Jemelka (Slavia Prague), Václav Jemelka (Viktoria Prague), Ladislav Prague (Slavia Jušekrá), Krejčí (Lupi), Karel Spáčil (Viktoria Plzen), Adam Ševínský (Sparta Praga), Martin Vitík (Bologna), Tomáš Vlček (Slavia Praga), Jaroslav Zelený (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga).
Mijlocași: Lukas Ambros (Gornik Zabrze), Michal Beran (Sigma Olomouc), Pavel Bucha (FC Cincinnati), Lukás Cerv (Viktoria Plzen), Krystof Danek (LASK Linz), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Patrik Hellebrand (Gornik Zabrze), Adam Karabec (Lyon), Adam Karabec (Lyon) Ladra (Viktoria Plzen), David Planka (Banik Ostrava), Lukás Provod (Slavia Praga), Matěj Ryneš (Sparta Praga), Lukas Sadílek (Gornik Zabrze), Michal Sadílek (Slavia Praga), Hugo Sochůrek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plčen), (Viktoria Plzen) (Lyon), Denis Višinský (Viktoria Plzen).
Atacanti: Adam Hložek (TSG Hoffenheim), Tomáš Chorý (Slavia Praga), Mojmír Chytil (Slavia Praga), Christophe Kabongo (Mlada Boleslav), Jan Kliment (Sigma Olomouc), Jan Kuchta (Sparta Praga), Vasil Kušej (Slavia Praga), Ondlikře Hojětáchá (Slavia Praga), Ondlikře Hojěkáchá (Slavia Praga) (Pardubice), Václav Sejk (Sigma Olomouc), Patrik Schick (Bayer Leverkusen), Matej Vydra (Viktoria Plzen).
Manager: Miroslav Koubek
Loturile Grupei B
Canada
Portari: Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley), Dayne St. Clair (Inter Miami)
Fundași: Moïse Bombito (Nice), Derek Cornelius (Rangers), Alphonso Davies (Bayern München), Luc de Fougerolles (Dender EH), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire)
Mijlocași: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC), Marcelo Flores (Tigres UANL), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Anderlecht)
Atacanti: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal)
Manager: Jesse Marsch
Bosnia și Herțegovina
Portari: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).
Fundași: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).
Mijlocasi: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Bajzbegovic (RB Salajbego), Esmir Bajzbegovic (RB Salajbego) Eindhoven).
Atacanti: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).
Manager: Sergej Barbarez
Qatar (lot preliminar)
Portari: Shehab Elleithy (Al Shahania), Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan).
Fundași: Boualem Khoukhi (Al Sadd), Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Tarek Salman (Al Sadd), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Bassam Al-Rawi (Al Duhail), Rayyan Al-Ali (Al Gharafa), La Mendes (Al Arabi Issa), Lucas (Al Gharafa), Wamed W. (Al Shamal), Niall Mason (Qatar).
Mijlocași: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).
Atacanti: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Al-Ganehi (Al Gharafa), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Sebastián Soria (Qatar), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mohammed Al Mubarak (Al Sadd), Mohammad Al Mubarak (Al Gharafa), Yusuf Al Mubarak Abdurisag (Al Wakrah).
Manager: Julen Lopetegui
Elveţia
Portari: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).
Fundași: Manuel Akanji (Inter Milano), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hamburg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mainz).
Mijlocasi: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Freiburg), Fabian Rieder (Augsburg), Djibril Sow (Sevilla), Ruben Vargas (Sevilla), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).
Atacanti: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cedric Itten (Fortuna Dusseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds).
Manager: Murat Yakin
Loturile Grupei C
Brazilia
Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Gremio).
Fundași: Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibanez (Al Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).
Mijlocasi: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paqueta (Flamengo).
Atacanti: Vinicius Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos).
Manager: Carlo Ancelotti
Maroc
Portari: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forțele Armate Regale).
Apărători: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marsilia), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf St-KiaG Oumain (KV Mechelen), Achraf St-kiaG Oumain (Genk).
Mijlocași: Samir El Mourabet (Strasbourg), AyyoubBouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khanouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven).
Atacanti: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).
Manager: Mohamed Ouahbi
Haiti
Portari: Johnny Placide (Bastia), Alexandre Pierre (Sochaux), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz).
Fundași: Carlens Arcus (Angers), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem), Duke Lacroix (Colorado Springs), Martin Expérience (Nancy), Jean-Kevin Duverne (KAA Gent), Ricardo Ade (LDU Quito), Hannes Delcroix (Lugano), Keeto Thermoncy (Young Boys Berna).
Mijlocași: Leverton Pierre (Vizela), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union), Jean-Ricner Bellegarde (Wolves), Pierre Woodenski (Violette), Dominique Simon (Tatran Presov).
Atacanti: Louicius Deedson (Dallas), Ruben Providence (Almere City), Josue Casimir (Auxerre), Derrick Etienne (Toronto), Wilson Isidor (Sunderland), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Caykur Rizespor), Yassin Fortune (Vizela), Lenny Joseph (Ferenc).
Manager: Sébastien Migne
Scoţia
Portari: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).
Fundași: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).
Mijlocași: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Tyler Fletcher (Man Utd), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).
Atacanți: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).
Manager: Steve Clarke
Loturile din Grupa D
SUA
Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)
Fundași: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte FC), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
Mijlocași: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
Atacanti: Brenden Aaronson (Leeds United), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Marsilia), Haji Wright (Coventry City). Alejandro Zendejas (Club America)
Manager: Mauricio Pochettino
Paraguay (lot preliminar)
Portari: Roberto Fernández (Cerro Porteño), Orlando Gill (San Lorenzo), Gastón Olveira (Olimpia)
Fundași: Bryan González, César Montes, Edson Álvarez, Eduardo Águila, Everardo López, Israel Reyes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jesús Gómez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Luis Rey, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Richard Ledezma, Víctor Guzmán.
Mijlocași: Alexei Domínguez, Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Diego Lainez, Efraín Álvarez, Elías Montiel, Erick Sánchez, Erik Lira, Gilberto Mora, Isaías Violante, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Kevin Castañez, Luis Romo, Marcel Vargas, Luis Romed Orbelín Pineda și Ricardo Angulo.
Atacanti: Alexis Vega, Armando González, César Huerta, Germán Berterame, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado, Santiago Giménez.
Manager: Gustavo Alfaro
Australia
Portari: Ryan (Levante), Izzo (Randers), Beach (Melbourne City).
Fundași: Behich (Melbourne City), Bos (Feynoord), Burgess (Swansea City), Circati (Parma), Degenek (APOEL), Geria (Albirex Niigata), Herrington (Colorado Rapids), Italiano (Grazer), Souttar (Leicester City), Trewin (New York City).
Mijlocași: Devlin (Heart of Midlothian), Hrustic (Heracles Almelo), Irvine (St Pauli), Metcalfe (St Pauli), Okon-Englster (Sydney), O’Neill (New York City).
Atacanți: Irankunda (Watford), Leckie (Melbourne City), Mabil (Castellon), Toure (Norwich City), Velupilly (Melbourne City), Volpato (Sassuolo), Yengi (Livingston/Machida Zelvia).
Manager: Tony Popovic
Turcia (urmează a fi anunțat)
Manager: Vincenzo Montella
Loturile Grupei E
Germania
Portari: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munchen), Alexander Nubel (Stuttgart)
Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munchen), Malick Thiaw (Newcastle)
Mijlocași: Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Munchen), Angelo Stiller (Stuttgart), Leon Goretzka (Bayern Munchen), Florian Wirtz (Liverpool), Jamie Leweling (Stuttgart)
Atacanti: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munchen), Jamal Musiala (Bayern Munchen), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle)
Manager: Julian Nagelsmann
Curaçao
Portari: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC)
Fundași: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhomboven), Shuran Ronda (Spartan)
Mijlocași: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdır), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar’Jany Martha (Rotherham), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk)
Atacanti: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren)
Manager: Dick Advocaat
Coasta de Fildeș
Portari: Yahia Fofana (Caykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).
Fundași: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Christopher Operi (Basaksehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta BC), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray).
Mijlocasi: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Christ Inao Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor).
Atacanti: Simon Adingra (Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Milano), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Crystal Palace), Nicolas Pepe (Villarreal), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi (Nice).
Manager: Emerse Fae
Ecuador (urmează a fi anunțat)
Manager: Sebastian Beccacece
Loturile Grupei F
Olanda
Portari: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).
Fundași: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter Milano), Jorrel Hato (Chelsea), Jan Paul van Hecke (Brighton), Micky van de Ven (Tottenham), Jurrien Timber (Arsenal).
Mijlocași: Ryan Gravenberch (Liverpool), Frenkie de Jong (Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (PSV Eindhoven), Quinten Timber (Marsilia), Mats Wieffer (Brighton).
Atacanți: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).
Manager: Ronald Koeman
Japonia
Portari: Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Aya Suzuka (Parma Calcio).
Fundași: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (Bayern Munchen), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (Werderke Bremenhagen), (Werderk Sugawara).
Mijlocași: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito (Genk), Daichi Kamada (Crystal Palace), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (Mainz 05), Takeal Sociedada, Kubo (Refus)
Atacanti: Ayase Ueda (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade de Reims), Ito Suzuki (SC Freiburg), Kento Shiode (Wolfsburg), Keisuke Goto (Sint-Truiden).
Manager: Hajime Moriyasu
Suedia
Portari: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).
Fundași: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Erik Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby), Daniel Stroud (Mjallby).
Mijlocasi: Taha Ali (Malmo), Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union St-Gilloise).
Atacanti: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyokeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge), Benjamin Nygren (Celtic).
Manager: Graham Potter
Tunisia
Portari: Sabri Ben Hessen (Etoile Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahman (CS Sfaxien).
Fundași: Ali Abdi (Nisa), Adem Arous (Kasimpasa), Mohamed Amine Ben Hamida (Esperance), Dylan Bronn (Servette Geneva), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (Norrkoping), Omar Rekik (NK Maribor), Montassar Talbi (Lorient), Yan Valery (Young Boys).
Mijlocași: Mortadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Mohamed Hadj Mahmoud (Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt).
Atacanti: Elias Achouri (Copenhaga), Khalil Ayari (PSG), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Makhachkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic).
Manager: Sabri Lamouchi
Loturile Grupei G
Belgia
Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg).
Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), (EinArthur Seys (Club Brugge),
Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona).
Atacanti: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).
Manager: Rudi Garcia
Egipt
Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mostafa Shobeir (Al Ahly), El Mahdi Soliman (Zmalek), Mohamed Alaa (El Gouna).
Fundași: Mohamed Hany (Al Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah), Rami Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nisa), Ahmed Fatouh (Zmalek), Karim Hafez (Pyramids).
Mijlocasi: Marwan Ateya (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly), Emam Ashour (Al Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly), Ibrahim Haselsland (Nordsmvideo), Ibrahim Haselsland (Nordsmvideo).
Atacanti: Omar Marmoush (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Hamza Abdelkarim (Barcelona).
Manager: Hossam Hassan
Iran
Portari: Alireza Beiranvand, Seyed Hossein Hosseini, Payam Niazman.
Fundași: Danial Eiri, Ehsan Hajsafi, Saleh Hardani, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Milad Mohammadi, Ali Nemati, Ramin Rezaeian.
Mijlocași: Rouzbeh Cheshmi, Saeid Ezatolahi, Mehdi Ghaedi, Saman Ghoddos, Mohammad Ghorbani, Alireza Jahanbakhsh, Mohammad Mohebi, Amir Mohammad Razzaghinia, Mehdi Torabi, Aria Yousefi.
Atacanti: Ali Alipour, Dennis Dargahi, Amirhossein Hosseinzadeh, Mehdi Taremi, Shahriar Moghanlou.
Manager: Amir Ghalenoei
Noua Zeelandă
Portari: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdańsk), Michael Woud (Auckland).
Fundași: Tim Payne (Wellington Phoenix), Francis De Vries (Auckland), Tyler Bindon (Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Nando Pijnaker (Auckland FC), Finn Surman (Portland Timbers), Callan Elliot (Auckland), Tommy Smith (Braintree Town).
Mijlocași: Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEC Zwolle).
Atacanți: Chris Wood (Nottingham Forest), Eli Just (Motherwell), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Ben Waine (Port Vale), Ben Old (Saint-Étienne), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Jesse Randall (Auckland FC), Lachlan Bayliss (Newcastle Jets).
Manager: Darren Bazeley
Loturile Grupei H
Spania
Portari: Unai Simon (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona).
Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Marc Cucurella (Chelsea), Marcos Llorente (Atletico Madrid), Eric Garcia (Barcelona), Pedro Porro (Tottenham), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid).
Mijlocasi: Rodri (Manchester City), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Martin Zubimendi (Arsenal), Alex Baena (Atletico Madrid).
Atacanti: Ferran Torres (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (Barcelona), Yeremy Pino (Crystal Palace), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna).
Manager: Luis de la Fuente
Capul Verde
Portari: Vozinha (Chaves), Marcio Rosa (Montana), CJ dos Santos (San Diego).
Fundași: Stopira (Torreense), Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Joao Paulo (FCSB), Diney (Al Bataeh), Logan Costa (Villarreal), Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), Sidny Lopes Cabral (Benfica), Kelvin Pires (SJK).
Mijlocasi: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Kevin Pina (Krasnodar), Deroy Duarte (Ludogorets), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes), Laros Duarte (Puskas Akademia), Yannick Semedo (Farense).
Atacanti: Ryan Mendes (Igdir), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Willy Semedo (Omonia), Jovane Cabral (Estrela Amadora), Gilson Tavares (Akron Tolyatti), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), Nuno da Costa (Istanbul Basaksehir).
Manager: Bubista
Arabia Saudită (urmează a fi anunțat)
Manager: Georgios Donis
Uruguay
Portari : Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey).
Fundași : Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (Flamengo), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).
Mijlocasi : Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Nicolas de la Cruz (Flamengo), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Rodrigo Zalazari (Braujo), Rodrigo Zalazari (CCP), Rodrigo Zalazari (Braujo). America).
Atacanti : Rodrigo Aguirre (Club America), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al-Hilal).
Manager: Marcelo Bielsa
Echipele din Grupa I
Franţa
Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
Fundași: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen).
Mijlocași: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).
Atacanti: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (International), Michael Olise (Bayer).
Manager: Didier Deschamps
Senegal
Portari: Édouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre AC), Yehvann Diouf (OGC Nice)
Fundași: Krépin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nisa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhaté (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismaïlalay Camaracht JakobsSK (Galaysaray ) JakobsSK (Galatalay)
Mijlocași: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal CF), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munchen)
Atacanti: Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (PSG), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Chérif Ndiaye (Samsunspor)
Manager: Pape Thiaw
Irak (urmează a fi anunțat)
Manager: Graham Arnold
Norvegia
Portari: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburger SV)
Fundași: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondreas (Derchener County), Henrik (Derchener County)
Mijlocași: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers)
Atacanti: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).
Manager: Stale Solbakken
Echipele din Grupa J
Argentina
Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atletico Madrid), Geronimo Rulli (Olympique de Marseille),
Fundași: Leonardo Balerdi (Marsilia), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Marsilia), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Lyon)
Mijlocasi: Valentín Barco (Strasbourg), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Boca Juniors)
Atacanti: Thiago Almada (Atletico Madrid), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Jose Manuel Lopez (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter Milano), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Giuliano Simeone (Atletico Madrid)
Manager: Lionel Scaloni
Algeria
Portari : Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais).
Fundași : Aissa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Mohamed Amine Tougai (Esperance de Tunis), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Rafik Belghali (Hellas Verona), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger), Sami Chergui (USM Alger).
Mijlocași : Nabil Bentaleb (Lille), Ramiz Zerrouki (Twente), Hicham Boudaoui (Nisa), Fares Chaibi (Eintracht Frankfurt), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi).
Atacanti : Riyad Mahrez (Al-Ahli), Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg), Amine Gouiri (Marsilia), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Adil Boulbina (Al-Duhail), Nadhir Benbouali (Gyor), Fares Ghedjemis (Frosinone).
Manager: Vladimir Petkovic
Austria
Portari: Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen), Patrick Pentz (Brondby).
Fundași: David Affengruber (Elche), Kevin Danso (Tottenham), Stefan Posch (Como), David Alaba (Real Madrid), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Marco Friedl (Werder Bremen), Michael Svoboda (Venezia).
Mijlocași: Xaver Schlager (RB Leipzig), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Konrad Laf München (Wolfsburg), Paul Bayern (Wolfsburg) (PSV), Alessandro Schopf (Wolfsberger).
Atacanți: Marko Arnautović (Steaua Roșie Belgrad), Michael Gregoritsch (Brondby), Sasa Kalajdzić (Wolves).
Manager: Ralf Rangnick
Iordania (urmează a fi anunțat)
Manager: Jamal Sellami
Echipele din Grupa K
Portugalia
Portari: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara);
Fundași: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Rúben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica);
Mijlocași: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);
Atacanti: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
Manager: Roberto Martínez
RD Congo
Portari: Matthieu Epolo (Standard Liège), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).
Fundași: Dylan Batubinsika (Larisa), Rocky Bushiri (Hibernian), Gedeon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham).
Mijlocași: Theo Bongonda (Spartak Moscova), Brian Cipenga (Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (Larisa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel (Espanyol), Nogal’ayel (Espanyol), Charles Pickael (Espanyol), No. (Sunderland).
Atacanti: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle).
Manager: Sébastien Desabre
Uzbekistan (lot preliminar)
Portari: Vladimir Nazarov, Utkir Yusupov, Botirali Ergashev, Abduvokhid Nematov.
Fundași: Ibrohimkhalil Yuldoshev, Avazbek Ulmasaliev, Jakhongir Urozov, Rustamjon Așurmatov, Mukhammadkodir Hamraliev, Umarbek Eshmurodov, Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Farrukh Sayfiev, Khojiakbar Alijomajdov, Sheriakbar Alijondov, Sherbek Eșmurodov Behruz Karimov, Diyor Ortikboev.
Mijlocași: Kuvondik Ruziev, Sherzod Esanov, Nodirbek Abdurazzokov, Odiljon Khamrobekov, Umarali Rakhmonaliev, Alisher Odilov, Sardorbek Rakhmonov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Jamshid Iskanderov, Jasurbek Jaloliddiniev, Azizjon.
Atacanti: Abbosek Fayzullaev, Jaloliddin Masharipov, Dostonbek Khamdamov, Oston Urunov, Ruslanbek Jiyanov, Azizbek Amonov, Khusain Norchaev, Sherzod Temirov, Igor Sergeev, Eldor Shomurodov.
Manager: Fabio Cannavaro
Columbia
Portari: Camilo Vargas (Atlas), Alvaro Montero (Velez Sarsfield), David Ospina (Atletico Nacional).
Fundași: Davinson Sanchez (Galatasaray), Jhon Lucumi (Bologna), Yerry Mina (Cagliari), Willer Ditta (Cruz Azul), Daniel Munoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mojica (Mallorca), Deiver Machado (Nantes).
Mijlocași: Richard Rios (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castano (River Plate), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Jhon Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River ), James Rodriguez (River ), James Rodriguez (River) (Rosario Central).
Atacanti: Juan Camilo Hernandez (Real Betis), Luis Diaz (Bayern Munchen), Luis Suarez (Sporting CP), Carlos Andres Gomez (Vasco da Gama), Jhon Cordoba (FC Krasnodar).
Manager: Nestor Lorenzo
Echipele din Grupa L
Anglia
Portari: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
Fundași: Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham), Tino Livramento (Newcastle)
Mijlocași: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Kobbie Mainoo (Manchester United), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal)
Atacanti: Harry Kane (Bayern Munchen), Ivan Toney (Al Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Noni Madueke (Arsenal)
Manager: Thomas Tuchel
Croaţia
Portari: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (Copenhaga), Ivor Pandur (Hull).
Fundași: Josko Gvardiol (Man City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Munchen), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (Hamburg).
Mijlocasi: Luka Modric (AC Milan), Mateo Kovacic (Man City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter Milano), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka).
Atacanti: Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).
Manager: Zlatko Dalic
Ghana (lot preliminar)
Portari: Benjamin Asare (Accra Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St Gallen), Joseph Anang (St Patrick’s Athletic), Solomon Agbasi (Accra Hearts of Oak), Paul Reverson (Ajax).
Fundași: Baba Abdul Rahman (PAOK), Gideon Mensah (Auxerre), Marvin Senaya (Auxerre), Alidu Seidu (Rennes), Abdul Mumin (Rayo Vallecano), Jerome Opoku (Istanbul Basaksehir), Jonas Adjetey (Wolfsburg), Kojo Oppong Peprah (Nisa), El Auxerak Moscúu (Spart), Alexander Djikuausure (Spart).
Mijlocași: Thomas Partey (Villarreal), Kwasi Sibo (Real Oviedo), Augustine Boakye (Saint-Étienne), Caleb Yirenkyi (FC Nordsjaelland), Abdul Fatawu Issahaku (Leicester City).
Atacanți: Kamal Deen Sulemana (Atlanta), Christopher Bonsu Baah (Al Qadsiah), Ernest Nuamah (Lyon), Antoine Semenyo (Manchester City), Brandon Thomas-Asante (Coventry City), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Jordan Ayew (Leicester City).
Manager: Carlos Queiroz
Panama
Portari : Luis Mejia (Nacional), Orlando Mosquera (Al-Fayha), Cesar Samudio (Marathon).
Fundași : Eric Davis (Plaza Amador), Fidel Escobar (Saprissa), Michael Amir Murillo (Besiktas), Roderick Miller (Turan Tovuz), Andres Andrade (LASK), Cesar Blackman (Slovan Bratislava), Jose Cordoba (Norwich City), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Jorge Gutierrez (Deportivo La Farina Guaira) (Deportivo La Novgorod), Ed.
Mijlocasi : Anibal Godoy (San Diego FC), Alberto Quintero (Plaza Amador), Yoel Barcenas (Mazatlan), Adalberto Carrasquilla (UNAM), Jose Luis Rodriguez (Juarez), Cristian Martinez (Ironi Kiryat Shmona), Cesar Yanis (Cobresal), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Azarias (Universidad Catolica).
Atacanti : Jose Fajardo (Universidad Catolica), Ismael Diaz (Leon), Cecilio Waterman (Universidad de Concepcion), Tomas Rodriguez (Saprissa).
Manager: Thomas Christiansen
