Campionatul Mondial de Fotbal 2026 are loc în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie - 19 iulie. Este primul turneu final cu 48 de echipe, cu un total de 104 meciuri în 38 de zile, cel mai lung CM din istorie. Naționalele participante anunță loturile finale, notează Sky Sports. Articolul va fi actualizat pe măsură ce listele cu cei 26 de jucători vor fi definitivate.