La acea vreme, iubitorii handbalului feminin s-au adresat autorităților, în speranța că meciurile echipei naționale a României se vor vedea și la televizor, nu doar pe platforma de streaming a celor de la PRO TV.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților

Deputatul Ciprian Paraschiv, preşedinte al Comisiei pentru Tineret şi Sport, a ținut cont de cerința fanilor, astfel că a depus un proiectul pentru modificarea Legii Audiovizualului, pentru ca meciurile echipelor naționale de handbal masculin și feminin participante la Campionatele Mondiale și Campionatele Europene să fie incluse în categoria evenimentelor de importanță majoră și să poată fi urmărite prin servicii de televiziune cu acces liber.

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 10 iunie, inițiativa legislativă depusă de deputatul Ciprian Paraschiv, după cum a anunțat Gazeta Sporturilor, astfel că legea a fost trimită la Senat, care devine cameră decizională.

„Echipele naţionale nu trebuie să devină obiecte de negociere. Acest proiect vine în urma iniţiativei comunităţii de handbal feminin, care a trimis un mail în luna ianuarie. De fapt, a fost o strigare de disperare, pentru că, pentru prima dată în România, Campionatul European de handbal masculin a putut fi văzut doar în sistem pay-per-view. Nu mai spun că nicio ţară europeană nu a transmis meciurile de handbal în sistem pay-per-view.

Dau doar exemplul Marii Britanii, care are peste 20 de competiţii pe care şi le protejează. Noi avem doar fotbalul şi Jocurile Olimpice de vară şi de iarnă. Românii o duc greu, o duc foarte greu. Haideţi să nu le luăm şi această plăcere nevinovată de a urmări echipele naţionale, mai ales în aceste vremuri în care ducem lipsă de modele”, a spus deputatul Ciprian Paraschiv, potrivit sursei citate.

Dan Negru, deranjat de decizia luată de PRO TV

Dacă proiectul de lege va trece și de Senat, PRO TV va trebui să transmită meciurile de handbal ale naționalelor masculine și feminine și la TV, nu doar pe VOYO.

La începutul acesti an, și Dan Negru s-a arătat deranjat de faptul că meciurile echipelor naținale de handbal nu vor mai putea fi urmărite la TV în România.

„Sunt la handbal și aflu că naționala dispare și ea de la televizor. Drepturile au fost cumpărate de o platformă online și, ca să vezi naționala, trebuie să plătești. Știu, guvernele și politicul nu pot opri exclusivitatea comercială, dar pot obliga federațiile și televiziunile să ofere publicului majoritar șansa de a vedea meciurile importante ale naționalei. Pentru că o națională are și un rol simbolic! Statul trebuie să găsească echilibrul între profit și interesul cetățeanului. Face asta?

În Anglia, Parlamentul a discutat despre «listed events», evenimente de interes național pe care publicul larg trebuie să le poată vedea. Englezii au o listă de evenimente sportive care nu pot fi difuzate exclusiv prin serviciile online sau televiziunile cu plată. Le numesc «Crown jewels of sport», bijuteriile coroanei sportului. Ați auzit vreodată discuția asta la noi? Naționalele de fotbal se văd în Anglia, Italia, Germania, Spania pe televiziunile publice! La noi, ciuciu!

Cu banii cu care partidele plătesc televiziuni s-ar putea cumpăra și drepturile sportive ale naționalelor României. Naționala de handbal ajunge pe o platformă online mediocră, cu abonament. E o marfă de negociat! Și, totuși, handbalul românesc are una dintre cele mai glorioase istorii la nivel mondial. România este singura țară care a participat la toate edițiile Campionatului Mondial feminin! Campioană mondială la masculin și feminin de mai multe ori, România pierde și handbalul pentru publicul larg! Târziu, cândva, vom afla că banii ne-au costat prea mult”, a scris Dan Negru pe Facebook în urmă cu doar câteva luni.

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