În plus, fosta gimnastă trebuie și să fie pregătită pentru debutul pe marile ecrane, în producția „Faci sau taci”, a regizorului Iura Luncaşu. Premiera este programată pentru finalul lunii martie.

Crăciun cu părinții

Până atunci, Sandra a fugit de haosul din București. Mai întâi a petrecut o săptămână minunată alături de părinți la Viena, chiar înainte de Crăciun: „A fost o săptămână de vis și abia aștept să repetăm cât mai repede experiența. Ne-am distrat de minune!”. Acum a încercat o experiență unică: să descopere o parte din Asia! Împreună cu o prietenă au luat-o la pas prin Vietnam, Singapore, Malaezia și Hong Kong. Un adevărat tur de forță și multe amintiri minunate.

„Plec în vacanță de fiecare dată când am o astfel de oportunitate și niciodată nu spun nu! Chiar nu mă gândeam ca la început de 2019 să fiu în Asia, dar mi s-a părut foarte tare posibila experiență și am acceptat-o imediat. Pe viitor vreau să bifez neapărat și Statele Unite ale Americii! E în planul de destinații care nu trebuie ratate. În rest, în Europa îmi place cel mai mult să merg. Nu peste tot în Europa, dar în general p-aici ajung cel mai des. Sunt o fire energică, pozitivă, nu stau în casă atunci când mergem în vacanțe. Vizitez mult, fac zeci de kilometri în fiecare zi. Asia e ceva wow și vă recomand să mergeți când aveți ocazia! E ceva unic, diferit de tot ce am văzut până acum”, recunoaște Sandra în exclusivitate pentru Libertatea.

Cucerită de obiectivele asiatice

Prima oprire în vacanță a fost în Vietnam. „Cel mai mult m-a impresionat War Remnants Museum, pentru că are o încărcătură emoțională destul de mare. Este Muzeul de Război și este o atracție principală în orașul Ho și Min. M-au mai șocat foarte tare traficul și aglomerația de pe străzi. Oare oamenii ăștia cum și-au luat permisul de conducere? Asta, în cazul că au așa ceva”, spune zâmbind fosta gimnastă. Revelionul l-a petecut în Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, iar dorința în noaptea dintre ani a fost: „2019 – sunt pregătită să călătorim împreună”.

Iar în Hong Kong, Tian Tan Buddha a fost punctul culminant: „Un loc unde chiar simți cum energia bună îți încarcă bateriile. Am urcat doar 268 de trepte, mă așteptam să fie mai multe. Ha, ha, ha! Pot să spun că am avut noroc, pentru că Buddha se vedea clar în ciuda ceții pe care am întâlnit-o în drum spre el. Am văzut și laserele «Symphony of Lights». Sunt recunoscătoare pentru aceste zile minunate!”.

Viață de actor: „Filmam câte 12-14 în fiecare zi”

Sandra s-a apucat de actorie și vrea să demonstreze că între sala de sport și platourile de filmare e doar un pas.

„Mi-am dorit din suflet un proiect de film și a venit. Am făcut patru luni cursuri de actorie la Inlight Center, iar la un an și jumătate distanță, regizorul Iura Luncașu s-a gândit la mine. A creat povestea în jurul personajului din viața mea de gimnastă, un fel de personaj războinic, care tot timpul găsește soluții și nu se gândește niciodată la eșec. Așa a apărut Ema! E primul meu lungmetraj și abia aștept să apară filmul. În martie, vă aștept la cinema la «Faci sau taci». Parcă ne-au ales pe sprânceană pe fiecare. Am stat o lună la filmări, dar am muncit mult. Aveam zile cu 12-14 ore în care filmam. Stăteam și peste cele 12 ore, dar nu simțeam”, dezvăluie Sandra.