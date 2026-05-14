Primul show de pauză din istoria finalelor Cupei Mondiale

Finala Cupei Mondiale 2026 este programată duminică, 19 iulie, pe MetLife Stadium din East Rutherford, New Jersey, stadion care va purta denumirea de New York New Jersey Stadium pe durata turneului. Show-ul ar urma să dureze 11 minute, potrivit Billboard, și va aduce pe aceeași scenă trei dintre cele mai mari nume din muzica mondială.

Până acum, finalele Cupei Mondiale nu aveau un spectacol de pauză comparabil cu cel de la Super Bowl. FIFA schimbă însă formatul în 2026, la turneul găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Anunțul a fost făcut printr-un videoclip publicat pe rețelele sociale, în care apar Chris Martin, solistul Coldplay, alături de personaje celebre din Sesame Street și The Muppets, printre care Elmo, Cookie Monster, Kermit și Miss Piggy. În clip, aceștia îi sună pe membrii BTS prin FaceTime, într-un moment gândit special pentru fanii trupei sud-coreene.

Spectacolul este organizat de Global Citizen împreună cu Chris Martin, care s-a mai implicat și în show-ul de la pauza finalei Cupei Mondiale a Cluburilor din 2025. Atunci, pe scenă au urcat Doja Cat, J Balvin și Tems, iar evenimentul a fost legat tot de strângerea de fonduri pentru educație.

Shakira revine la Cupa Mondială, după „Waka Waka”

Pentru Shakira, Cupa Mondială nu este un teren nou. Artista columbiană a lansat deja piesa „Dai Dai”, cântecul oficial al Cupei Mondiale 2026, alături de Burna Boy.

Este a doua melodie oficială de Mondial pentru Shakira, după celebrul „Waka Waka”, lansat pentru Cupa Mondială din Africa de Sud, în 2010. Artista a mai fost prezentă și la alte ediții ale turneului, inclusiv în 2006 și 2014, ceea ce o face una dintre vocile cel mai puternic asociate cu fotbalul mondial.

Mai mult, Shakira își începe în iunie turneul mondial „Las Mujeres Ya No Lloran”, iar în luna iulie are concerte programate în zona New Jersey și New York, chiar în perioada finalei de pe MetLife Stadium.

Madonna vine după lansarea unui nou album

Madonna se pregătește pentru o vară importantă. Potrivit Billboard, artista urmează să lanseze pe 3 iulie albumul „Confessions II”, continuarea celebrului „Confessions on a Dance Floor”, apărut în 2005. Până acum, Madonna a lansat piesa „Bring Your Love”, un duet cu Sabrina Carpenter, pe care cele două l-au cântat live la Coachella, dar și piesa „I Feel So Free”.

Apariția Madonnei la finala Cupei Mondiale 2026 va readuce pe o scenă sportivă globală una dintre cele mai mari artiste pop din ultimele decenii. Madonna a fost și cap de afiș la pauza Super Bowl din 2012.

BTS, moment uriaș după revenirea din pauză

Pentru BTS, show-ul din finala Cupei Mondiale 2026 vine după revenirea completă a trupei în muzică. Potrivit Billboard, grupul sud-coreean a lansat pe 20 martie albumul „ARIRANG”, primul proiect important după pauza în care membrii trupei și-au îndeplinit serviciul militar. Albumul a debutat pe primul loc în Billboard 200 și a rămas acolo timp de trei săptămâni consecutive.

Trupa a pornit apoi în turneul mondial „ARIRANG”, început în Coreea de Sud și continuat în Statele Unite, cu date internaționale programate până anul viitor. Pentru fanii BTS, prezența la finala Cupei Mondiale înseamnă unul dintre cele mai mari momente internaționale ale trupei după reunire.

Spectacolul vrea să strângă 100 de milioane de dolari pentru educație și fotbal

Show-ul de la pauză nu este gândit doar ca un moment muzical uriaș. Global Citizen și FIFA folosesc evenimentul pentru a strânge bani pentru FIFA Global Citizen Education Fund, un fond care vrea să ajute copiii din întreaga lume să aibă acces la educație și fotbal.

Madonna, Shakira și BTS, pe aceeași scenă la finala Cupei Mondiale. FIFA face primul show de pauză din istorie, ca la Super Bowl. Foto: FIFA / X

Ținta este de 100 de milioane de dolari. Potrivit Billboard, fondul a strâns deja peste 30 de milioane de dolari, iar câte 1 dolar din fiecare bilet vândut la meciurile Cupei Mondiale va fi donat pentru această cauză.

Katy Perry, Future, Tyla, LISA și Anitta, anunțați pentru ceremoniile de deschidere

Finala nu va fi singurul moment muzical uriaș al Cupei Mondiale 2026. FIFA a anunțat anterior și artiștii care vor cânta la ceremoniile de deschidere ale turneului. Katy Perry, Future, Tyla, LISA și Anitta sunt printre numele anunțate pentru începutul competiției, potrivit informațiilor citate de Billboard. Ceremoniile sunt programate în Statele Unite, Canada și Mexic, țările care găzduiesc turneul.

Katy Perry va fi cap de afiș la ceremonia de deschidere de la Los Angeles, înaintea primului meci al naționalei masculine a SUA, programat pe 12 iunie.

