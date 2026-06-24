Federația Franceză de Fotbal a confirmat trista veste într-un comunicat emis marți, 23 iunie: „Didier Deschamps nu va putea conduce antrenamentele înaintea meciului Norvegia – Franța. De asemenea, el va lipsi de pe bancă la ultimul meci din Grupa I. Selecționerul național a aflat în această dimineață despre decesul mamei sale și va reveni în Franța pentru a fi prezent la funeralii. De comun acord cu Philippe Diallo, președintele Federației Franceze de Fotbal, care este în prezent în cantonamentul echipei Franței, Deschamps i-a încredințat antrenorului secund Guy Stephan responsabilitatea conducerii echipei până la revenirea sa”.

Franța a obținut deja calificarea în faza eliminatorie a Cupei Mondiale, după două victorii în primele meciuri din grupă, împotriva Irakului și Senegalului. Meciul cu Norvegia va decide liderul grupei, ambele echipe având asigurată calificarea.

Guy Stephan, antrenorul secund al naționalei, va prelua temporar atribuțiile lui Deschamps. În vârstă de 66 de ani, Stephan are o experiență îndelungată alături de selecționata Franței, fiind mâna dreaptă a lui Deschamps încă din 2012.

Această pierdere vine într-un moment dificil pentru selecționerul care a condus Franța la câștigarea Cupei Mondiale din 2018 și care continua să-și îndrume echipa în cea mai importantă competiție internațională. Potrivit The Mirror, Deschamps este așteptat să revină alături de echipa națională în timpul optimilor de finală, programate să înceapă săptămâna viitoare.

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