”A fost un meci greu. Pot să spun că mi-am făcut și singur viața grea. Dar mă bucur că am luptat până la final și mi-am menținut nivelul. Sunt fericit că am câștigat. Vreau să mulțumesc profesorilor mei, antrenorilor și părinților. A fost o săptămână frumoasă, a plouat, dar terenurile au fost foarte bune. Organizarea a fost foarte bună, mulțumesc organizatorilor. Urmează examenul de capacitate”, a declarat Mihai Coman.

Directorul turneului Dr. Oetker Junior Trophy, Cătălina Cristea, i-a acordat lui Pavel Lagutin (Rusia) trofeul fair-play, oferit în memoria Florenței Mihai.

”Mă bucur foarte mult că am organizat cea de a opta ediție a Dr. Oetker Junior Trophy. Și această competiție a fost un succes, toți participanții au fost foarte încântați de organizare. Ca în fiecare an am primit felicitări, iar participanții ne spun că este unul dintre cele mai frumoase și bine organizate competiții din Europa. Pentru mine înseamnă foarte mult trofeul fair-play acodat în memoria Florenței Mihai. Ea a fost un om, un coleg, un antrenor și un căpitan deosebit. Am lucrat împreună la acest turneu încă de la prima ediție. Sunt foarte onorată că am preluat organizarea turneului, care înseamnă mult pentru mine. Anul acesta acordăm acest trofeu nu neapărat pentru fair-play, unui copil care ne-a impresionat. Este vorba de Pavel Lagutin, un băiețel rus, care se antrenează în Spania. Care, desi a stat toată săptămâna singur, a luptat și a ajuns până în sferturi. Am fost foarte impresionați de maturitatea lui și de faptul că s-a descurcat singur”, a declarat Directorul turneului Dr. Oetker Junior Trophy, Cătălina Cristea.

Perechea Andrei Firaru/ Rodrigo Pacheco Mendez (Mexic) a câștigat cea de a opta ediție a Dr. Oetker Junior Trophy, după ce a învins în finală, cu scorul de 7-6(1), 2-6, 10-5, dublul Mihai Alexandru Coman/ Bon Lou Karstens (Germania). La fete, perechea Alexia Iulia Margineanu/Sophya Devas (Marea Britanie) a câștigat cea de a opta editie a Dr. Oetker Junior Trophy, după ce a învins în finală, cu scorul de 6-3, 6-2, dublul Maria Daciana Ciubotaru/Cara Maria Meșter.

La cea de a opta ediție a Dr. Oetker Junior Trophy, competiție internațională din cadrul Tennis Europe, categoria 1, au concurat 200 de sportivi din 22 de țări.