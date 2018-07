Marian Drăgulescu nu participă la Campionatul European de gimnastică 2018 de la Glasgow!

Deși 'Marocanul', care a fost operat recent pe cord, a mărturisit că analizele sale sunt bune şi că îşi doreşte foarte mult să participe la Campionatul European din Scoția (2-8 august), FRG nu a fost de acord și nu l-a inclus pe sportiv în lotul pentru Glasgow.



„Am depistat această problemă la timp, mă bucur că a existat o soluţie. Am respectat tot ce mi-au spus medicii. Sunt în pregătire, mă simt bine. În iunie a avut loc operaţia, acum aştept un verdict oficial. Operaţia pe care am suferit-o nu a fost foarte complicată, o zi am stat în spital. În a patra zi după operaţie am intrat în sală. De aceea vreau să merg la Campionatul European. Nu mai apare nici o problemă nicăieri, dar conducerea Federaţiei nu vrea să îşi asume nici un risc. Sunt dispus să fiu monitorizat. Dacă nu există nici un risc major vreau să particip la această competiţie” a declarat Marian Drăgulescu la Antena 1, marți.

Ieri, însă, Federația i-a transmis că nu va fi în lotul pentru CE, decizia fiind luată de specialiștii cardiologi de la Institutul Național de Medicină Sportivă din București care nu i-au dat lui Drăgulescu avizul medical. Corina, soția lui Marian, a confirmat decizia, aceasta urmând a fi oficializată de FRG joi.

