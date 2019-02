Marius Copil: „E extraordinar să începi cu o victorie împotriva lui Wawrinka”

”E extraordinar să începi cu o victorie împotriva lui Wawrinka. Am făcut câteva greşeli la început şi a trebuit să schimb lucrurile, ştiam că trebuie să rămân în meci după ce am pierdut primul set. Am servit bine, serviciul a fost întotdeauna principala mea armă”, a declarat Marius Copil (56 ATP), citat de Reuters.

”E o victorie mare. Nu am început meciul bine, am avut unele probleme la serviciu, însă am reuşit să câştig tiebreak-ul şi am avut norocul să obţin un break în setul al treilea, după care am servit foarte bine când am avut minge de meci. Anul trecut am servit foarte bine la Sofia şi sper să continui tot aşa”, a mai spus românul.

Copil, finalist la ediţia de anul trecut a turneului, a obţinut prima sa victorie în faţa lui Wawrinka, triplu campion de Mare Şlem, ajuns între timp pe locul 57 în clasamentul mondial.

„Cred că a fost un meci foarte greu. Am jucat bine în primul set, în al doilea am avut unele şanse, dar el a fost mai bun decât în primul set. Am făcut câteva greşeli şi la fel s-a întâmplat şi în setul al treilea. El (Copil, n. red.) a jucat bine. Uneori pierzi astfel de meciuri, dar trebuie să te antrenezi şi să continui să lupţi”, a spus la rândul său Wawrinka.

În optimi, Copil îl va înfrunta pe învingătorul dintre spaniolul Fernando Verdasco, al şaselea favorit, şi bulgarul Alexandar Lazarov, venit din calificări.

Rusul Karen Hacianov, principalul favorit, va intra direct în optimi, contra învingătorului dintre uzbecul Denis Istomin şi italianul Matteo Berrettini.

În optimi s-a calificat şi australianul Matthew Ebden (31 ani), victorios cu 6-3, 4-6, 7-6 (5) în faţa tânărului jucător bulgar Adrian Andreev (17 ani).