Castel-Novel, situat în localitatea Varetz, lângă Brive-la-Gaillarde, în Franța, este scos la vânzare pentru 130.000 de euro. Acesta este prețul mediu cerut pentru un apartament de 3 camere în cartierul bucureștean Drumul Taberei, într-un bloc construit în jurul anului 1980. Potrivit presei franceze, investitorii interesați au termen până la jumătatea lunii iunie pentru a depune oferte.

Domeniul, care datează din secolul al XIII-lea, include un parc de cinci hectare, o parte hotelieră și un restaurant renumit. Castelul este cunoscut mai ales pentru legătura sa cu scriitoarea Colette, care a locuit aici în ultimii ani ai vieții sale.

Ultima companie care a administrat proprietatea aparținea omului de afaceri lituanian Giedrius Klimkevicius. Acesta intenționa să transforme castelul într-un important centru cultural și turistic și a organizat inclusiv un festival al lanternelor care a atras peste 70.000 de vizitatori.

Proiectul nu a rezistat însă din punct de vedere financiar. Tribunalul comercial a dispus lichidarea societății în martie 2026, iar aproape 30 de angajați și-au pierdut locurile de muncă. De atunci, castelul este închis publicului, fără să existe o dată anunțată pentru redeschidere.

Situația a fost complicată și de problemele judiciare ale lui Klimkevicius. Acesta a fost arestat în martie și pus sub acuzare pentru furt, bancrută frauduloasă și abuz de bunuri sociale. După două luni de arest preventiv, omul de afaceri a fost eliberat sub control judiciar și s-a întors în Lituania, însă ancheta autorităților franceze este în continuare în desfășurare.

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