Simona Halep a postat pe rețelele de socializare un mesaj în limba engleză pentru fanii din alte țări. Românii vor fi oricum alături de ea în finala de mâine. După meciul din semifinale cu Belinda Bencic, Simo a înregistrat un mesaj.

„Salut! Sunt foarte fericită să fiu din nou calificată în finala de aici, de la Madrid. E un turneu special și vreau să vă mulțumesc pentru suportul pe care mi l-ați arătat de-a lungul întregii săptămâni. Abia aștept să vă simt din nou alături de mine mâine. Vă mulțumesc”, a spus Simona.

See you in the final guys ?#MMOPEN pic.twitter.com/GS1Dp9liXn

— Simona Halep (@Simona_Halep) May 10, 2019