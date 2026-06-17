Cât a câștigat Messi la Inter Miami

Când contractul său cu Paris Saint-Germain s-a încheiat în anul 2023, Lionel Messi a avut șansa de a-i călca pe urme rivalului său, Cristiano Ronaldo, în Saudi Pro League și de a accepta o ofertă care a ajuns la 400 de milioane de dolari pe an. Cu toate acestea, el a ales oferta lui David Beckham de a juca la Inter Miami în Major League Soccer.

Argentinianul a câștigat aproximativ 70 de milioane de dolari de la club sezonul trecut, pe lângă alte 70 de milioane de dolari din sponsorizări și alte afaceri. Dar, cu doar câteva zile înainte de o altă participare la Cupa Mondială, jucătorul în vârstă de 38 de ani a atins apogeul carierei sale.

Messi este al cincilea cel mai bogat om din Argentina

Forbes estimează că Messi are o avere netă de 1,1 miliarde de dolari, în principal datorită acumulării și aprecierii activelor sale de-a lungul carierei, pe lângă opțiunea de a achiziționa o participație la Inter Miami după retragerea sa.

Messi este al cincilea cel mai bogat om din Argentina și unul dintre cei patru sportivi care au intrat în clubul miliardarilor în timp ce erau încă activi în sporturile lor respective, alături de starul NBA LeBron James, jucătorul de golf Tiger Woods și de Cristiano Ronaldo, care s-au alăturat și ei clasamentului.

Compania lui Messi a facturat 61,9 milioane de euro în 2024

Leo Messi Management este o companie dedicată exclusiv gestionării drepturilor de imagine și a contractelor pe termen lung cu multinaționale precum

Adidas, Budweiser, Pepsi, Gatorade, Apple, Beats by Dre, Ooredoo, Epic Games, Hard Rock Cafe, Lowe’s, Mastercard, Panini, Jacob & Co, YPF, Camera de Turism a Arabiei Saudite. A facturat 61,9 milioane de euro în 2024 și a obținut un profit de peste 11 milioane de euro, deși cu o scădere semnificativă a veniturilor și, mai ales, a lichidității după plata dividendelor. Este cea mai dinamică companie și cea care reflectă direct capacitatea lui Messi de a genera venituri în afara fotbalului.

În paralel, fotbalistul gestionează ecosistemul sportiv și imobiliar prin intermediul Play Time , un instrument axat pe centre de antrenament, academii și capital de risc în companii de tehnologie aflate în stadiu incipient. Bloomberg scrie că valoarea firmei cu sediul în California e de 200 de milioane de dolari.

Messi are afaceri de la imobiliare la vânzare de articole sportive

Comerțul cu amănuntul și divertismentul fac parte, de asemenea, din această expansiune instituțională prin The Messi Store, divizia sa de îmbrăcăminte urbană premium, aflată sub conducerea operațională a surorii sale, María Sol Messi. La aceasta se adaugă lansarea recentă a 525 Rosario , o companie globală de producție de conținut, în parteneriat cu firma responsabilă de documentarele sale pentru platforme de streaming, concepută pentru a dezvolta proprietăți intelectuale independente în format cinematografic, de televiziune și digital.

În ceea ce privește dezvoltarea sportului regional, Messi și-a extins prezența în America de Sud alături de fotbalistul uruguayan Luis Suárez prin fondarea Deportivo LSM , un club din Montevideo axat pe infrastructura de antrenament, fotbalul feminin și exportul de tinere talente.

Sectorul imobiliar reprezintă ancora de valoare tradițională a holdingului

La nivel internațional, principalul său obiectiv este MiM Hoteles , un lanț de hoteluri de lux situate în destinații europene strategice precum Ibiza, Mallorca, Sitges, Baqueira și Andorra. Într-o mișcare cheie de scalare a operațiunilor, compania a format o alianță de management cu Meliá Hotels International , unul dintre cei mai mari operatori hotelieri din lume, pentru a standardiza serviciile și a extinde brandul. La nivel local, piața rezidențială de lux este în centrul atenției, participând alături de Ángel Di María ca investitori în condominum-uri la Rosario, orașul său natal.

Strategia de diversificare a holdingului Messi include și intrarea în segmentele de consum cu trafic intens. În sectorul alimentar, fotbalistul a devenit partener strategic al grupului care controlează El Club de la Milanesa, lanțul argentinian cu peste 70 de locații care și-a început planul de expansiune pe piața nord-americană. În cele din urmă, afacerea cu vinuri europene face parte din activele sale de nișă printr-o alianță cu crama italiană MM Winemaker, cu care comercializează o colecție premium de etichete destinate segmentelor de consum de lux din Europa.

Messi a achiziționat un club de fotbal din Spania împreună cu Pique

Achiziționarea clubului UE Cornellà și parteneriatul cu fostul coechipier Gerard Piqué în Kosmos Global Tennis a reaprins zvonurile despre revenirea lui Leo Messi la Barcelona . Dincolo de aspectul sentimental, există un fapt obiectiv care susține această ipoteză: o parte semnificativă a rețelei sale de afaceri rămâne conectată la Spania și Catalonia, chiar și după ce și-a mutat holdingul Limecu în Andorra (teritoriu fără taxe, unde are un hotel și un restaurant) în 2025. Limecu, fondată în 2010 și administrată de Rodrigo Martín Messi, fratele său mai mare, acționează ca societate-mamă care deține acțiuni, gestionează investițiile și supraveghează gestionarea generală a activelor.

Alte active cheie, cum ar fi Edificio Rostower, principalul său vehicul imobiliar, provin din această companie-mamă. Aceasta se mândrește cu active de peste 234 de milioane de euro, în principal în active fizice, deși a înregistrat pierderi de 7,49 milioane de euro în 2024, înrăutățind cifrele din anul precedent. Chiar și așa, rămâne operațională, iar existența sa continuă nu este pusă la îndoială.