Miki a cerut intervenția antrenoarei în setul decisiv al înfruntării cu letona Ostapenko. Dialogul dintre cele două este unul incredibil:

Buzărnescu: Ce?!

Jegiolka: E bine, bine. Continuă!

Buzărnescu: Poți spune mai multe?

Jegiolka: Da, sigur că pot.

Buzărnescu: Bine, pentru că nu mă ajuți deloc.

Jegiolka: Trebuie să servești bine. Dacă nu te simți sigură, trimite lovituri de forehand spre corpul ei.

Buzărnescu: M-am săturat de toată lumea care își dă cu părerea despre tenis. Cum să servești, unde să servești. Ar trebui să joace ei în locul meu.

„I’m sick of everybody giving their opinion about tennis. How to serve, where to serve. They should just go play tennis.” – Buzarnescu #QatarTotalOpen pic.twitter.com/OcsMZm7XFk

