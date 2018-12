Mihai Leu anunță un an 2019 incendiar: ”Mă voi bate pentru asta”

Campion național ca pilot în 2003, la volanul unui Hyundai Accent, Mihai Leu a terminat sezonul 2018 pe locul 6 la general și pe doi la categoria GT (mașini cu tracțiuni pe spate), la volanul unui spectaculos Ferrari Challenge 458.

„Nu am avut eu cea mai puternică mașină din competiție, dar cu siguranță a fost cea mai frumoasă”, s-a mândrit fostul pugilist, care a cucerit în 1997 centura WBO la semimijlocie.

Despre revenirea în circuitul de raliu, Mihai Leu a precizat, pentru Libertatea: „E destul de greu să reintri în competiții după zece ani de pauză, însă m-am acomodat. Încet-încet, de la cursă la cursă, am simțit mai bine mașina, fiind o noutate pentru mine să pilotez un bolid în competiție cu tracțiune pe spate. Acum mi-am reintrat în mână”.

Despre noul sezon, Mihai Leu a precizat: „Cu siguranță, în anul 2019 eu și echipa mea vom progresa. Nu știu dacă voi cuceri un nou titlu, dar mă voi bate pentru asta. De la an la an apar mașini tot mai puternice, așa că vom avea parte în 2019 de o competiție extrem de puternică. Va fi un an incendiar”.

