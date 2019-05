Mihai Teja la penultima conferință ca antrenor al FCSB: „Plec! Cine dă banii răspunde, iar eu nu pot să dictez pe banii patronului”

Cu un salariu de 10.000 de euro pe lună, cu 4.000 mai mult decât câștiga la Gaz Metan Mediaș, Mihai Teja, e liber de contract după ce-a fost dat afară de Gigi Becali, de etapa trecută. „Eu am venit la Steaua să fac performanță. M-am înțeles foarte bine cu domnul Becali și nu plec supărat pe dânsul. Știam de la început ce se va întâmpla. Acum să vină altcineva să ia campionatul. Dacă aș da timpul înapoi aș face același lucru, aș lua aceeași decizie. Să vin la Steaua. Eu când am venit știam că se vrea campionatul. Nimeni nu-ți dă timp… Nici la Steaua, nici la Dinamo. Timpul ți-l câștigi doar prin rezultate. Eu plec cu o imagine bună de la FCSB! Mi-am făcut treaba foarte bine. Imaginea mea nu a avut deloc de suferit”, a explicat Teja, la conferința de astăzi.

Antrenorul a comentat și decizia lui Mihai Stoica de a sta cu telefonul pe bancă în timpul meciurilor, dispozitiv pe care primea ordine de la patronul aflat în lojă: „Vă daţi seama că eu văd după aceea dacă stă cu telefonul. În timpul meciului mai mult stau pe margine, în picioare, ca să urmăresc jocul. Nu cred că e normal să stea cu telefonul pe bancă, dar nici nu este o problemă. Nu am avut nicio discuţie cu el… Sunt multe de reproșat după acest mandat… Sunt lucruri pe care puteam să le fac mult mai bine”.

Mihai Teja a vorbit și despre jucătorii pe care i-a avut la club și a explicat unde s-a pierdut titlul de campioană: „În mare strategie clubului e ca domnul Becali să aducă jucătorii. Era greu să aduci jucători pe care-i vrei tu… Cine dă banii răspunde. Nu poți să dictezi pe banii patronului. Normal că-mi doresc să fiu antrenor-manager. Nu să cheltui bani și doar să-mi dau cu părerea la jucătorii pe care îi vreau. Viitorul meu la FCSB arată altfel cu o victorie la Călărași, cu Chiajna și cu Voluntari… Am pierdut un singur meci la Steaua în care am avut 10-15 ocazii. Nu trebuia să pierdem niciodată acel meci cu Viitorul. D-asta s-a pierdut campionatul că n-am câștigat puncte pe teren. Din păcate am pierdut campionatul în play-off când am luat doar un punct cu Viitorul și trebuia să luăm șase în confruntările cu ei!”.

Romario Benzar, derapaj sexist!

Moment ciudat cu Romario Benzar în prim-plan, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu CFR Cluj, ultima pentru FCSB în acest sezon. Fundaşul vicecampioanei a vorbit despre plecarea lui Mihai Teja, precizând că a învăţat „multe” de la acesta şi că îi urează baftă acestuia dacă despărţirea de FCSB se va confirma. Întrebat ce a învăţat concret de la Teja, Benzar a devenit nervos la adresa unei reportere: „Multe, acum nu pot să-ţi dau detalii. Am învăţat multe lucuri! Vă pricepeţi la fotbal ca să vă dau detaliile!? Nu vreau să explic”. Imediat, unul din jurnaliştii prezenţi i-a atras atenţia că a fost o răutate gratuită, iar fundaşul şi-a cerut scuze. „Da, aşa este! Îmi cer scuze”.

FOTO: Cristi Preda (Gazeta Sporturilor)

Reacții la adresa dezvăluirilor Libertatea: o fostă ziaristă acuză Uber și Bolt că își tratează prost șoferii în România

Citește mai multe despre FC Steaua București SA și Liga I pe Libertatea.