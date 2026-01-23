Antrenorul în vârstă de 80 de ani a confirmat că este sub supravegherea medicilor și speră să se recupereze rapid: „Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat acesta, citat de golazo.ro.

Problemele de sănătate au început încă din perioada Crăciunului, când Lucescu a suferit o răceală puternică, fiind nevoit să stea la pat pe durata sărbătorilor. Potrivit GSP, situația s-a agravat luna aceasta din cauza unei infecții la o măsea, ceea ce a contribuit la internarea sa repetată.

Aceste dificultăți l-au împiedicat pe selecționer să participe la cantonamentul echipelor românești din Antalya. În locul său, Jerry Gane și Florin Constantinovici au fost trimiși să monitorizeze echipele din Superliga. Totodată, Lucescu a lipsit de la meciurile din prima etapă a Ligii 1 din 2026 și nu a putut urmări pe teren potențialii adversari ai României din campionatul Turciei, înaintea barajului pentru Cupa Mondială, programat în martie.

Lucescu nu este la prima confruntare cu probleme de sănătate. În 2009, în timp ce antrena Șahtior Donețk, a suferit o intervenție chirurgicală la inimă, medicii montându-i un stent pentru a îmbunătăți circulația sângelui. Mai recent, în 2023, antrenorul a fost operat la șoldul stâng, după ce, în 2022, trecuse printr-o intervenție similară la șoldul drept, din cauza coxartrozei. Operațiile au fost realizate de dr. Vlad Predescu, la Spitalul Universitar Ponderas din București, respectiv la Kiev.

Cu toate provocările medicale din ultimii ani, Mircea Lucescu rămâne o figură importantă în fotbalul românesc și internațional, iar fanii așteaptă vești bune despre starea sa de sănătate.

