„Aş vrea să antrenez din nou o echipă de club, să lucrez în fiecare zi aşa cum îmi place. Important e să pot construi cu jucători tineri, să le dezvolt talentul aşa cum am făcut la Brescia şi la Doneţk. Ştiţi, cei care au ajuns la treizeci de ani sunt conservatori, pe ei nu-i mai formezi…”, a spus Lucescu, care a pregătit mai multe echipe din Italia, printre care Inter Milano.

Lucescu a afirmat că a adus sânge proaspăt la naţionala Turciei, pe care a antrenat-o circa un an şi jumătate. „Mi s-a cerut să reconstruiesc: am luat o echipă cu jucători de treizeci de ani şi o las cu o medie de vârstă de 23 de ani într-o ţară unde nu există restricţii pentru străini. Am descoperit jucători în divizia a doua şi a treia, mulţi dintre ei sunt acum titulari la un nivel înalt şi a apărut un grup care poate însemna viitorul naţionalei. Dacă vor să progreseze, trebuie să introducă o cotă pentru jucătorii locali. Uitaţi-vă la meciul lui Galatasaray cu Benfica: 11 stranieri din 11…”, a spus tehnicianul de 73 de ani.

Întrebat care sunt tinerii fotbalişti turci care se pot impune la un nivel ridicat, Lucescu a răspuns: „Unul e Demiral, pe care tocmai l-a luat Sassuolo: 20 de ani, puternic, un fizic extraordinar. Cu el, cu Kabak de la Stuttgart şi cu Kapacak de la Bursaspor, Turcia are viitor în apărare. Trabzonspor are două stele la mijloc, Yazici şi Omur, foarte tineri şi titulari. Istanbulul a avut mereu mari talente, această generaţie e la nivelul celor mai bune, însă, repet, ei trebuie să beneficieze de timp de joc”.

