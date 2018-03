Mirel Rădoi spune că nu s-a dus la FRF, ca să-i facă în ciudă lui Ionuț Lupescu. Ascunde, însă, motivul real.

”Libertatea” a dezvăluit motiv real al venirii lui Rădoi la ”Casa Fotbalului”: acceptarea dosarului la licența A de antrenor. A fost un compromis pe care fostul stelist l-a acceptat, ca să poată intra mai repede în rândul antrenorilor.

Mirel Rădoi a vorbit despre relaţia pe care o are cu Ionuţ Lupescu, cel despre care s-a spus că ar fi vorbit la UEFA pentru a-i interzice lui Rădoi să stea pe bancă în cupele europene pe vremea când acesta era director al clubului FCSB. Cei doi s-au contrat și pe vremea când Lupescu era director la FRF, iar Rădoi – jucător la națională. Acum, Lupescu îl concurează pe Burleanu la FRF, la alegerile de pe 18 aprilie, iar Rădoi a sărit, subit, în barca celui din urmă.

”Nu este adevărat că am acceptat oferta pentru a mă răzbuna pe Lupescu. Nu mă gândesc nici că el o să vină să mă dea afară dacă va câştiga alegerile. Noi am avut la momentul respectiv o ceartă, e mult spus, care a degenerat puţin. Noi ne-am întâlnit în avion şi în aeroport la meciul demonstrativ pe care l-am avut. Nu cred în aşa ceva.

Nu am fost la lansarea candidaturii lui Lupescu, dar asta nu înseamnă că toţi cei care au fost prezenţi acolo îl vor susţine în mod direct. Dacă m-ar fi invitat, probabil că mă duceam.

Eu nu am spus niciodată că el nu m-a lăsat să stau pe bancă atunci când eram antrenor la FCSB. Astea au fost speculaţiile presei. El nu cred că putea să spună X nu mai stă pe bancă. La meciul cu Trencin, nici eu, nici antrenorul lui Trencin nu aveam licenţă, dar Federaţia slovacă i-a dat o derogare lui. Nu am nicio problemă să rămân la Federaţie dacă Lupescu va câştiga alegerile. Eu am venit să-mi fac treaba”, a afirmat Mirel Rădoi, la Telekom Sport.

”Nu sunt eu în măsură să evaluez mandatul lui Burleanu. Toată lumea a văzut că a fost o greşeală numirea lui Daum. Apoi s-a văzut o schimbare pozitivă prin venirea lui Contra. Daum n-a fost pregătit pentru ceea ce se întâmpla în România”, a mai spus Mirel Rădoi.

