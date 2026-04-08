Omagiu pe marile stadioane ale Europei

Deși la partidele disputate marți seară în sferturile Champions League (Real Madrid – Bayern Munchen 2-1 și Sporting – Arsenal 0-1) nu s-a ținut un moment de reculegere, forul european a stabilit ca memoria lui „Il Luce” să fie onorată la toate celelalte confruntări din această etapă a cupelor europene.

Conform deciziei UEFA, jucătorii și suporterii vor păstra un moment de tăcere înaintea următoarelor meciuri:

Joi: Pe stadioanele care găzduiesc celelalte trei sferturi de finală din Europa League (Bologna – Aston Villa, Porto – Nottingham Forest și Freiburg – Celta Vigo).

Decizia Federației Române de Fotbal

Pe plan intern, fotbalul românesc se va opri pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care i-a marcat istoria.

FRF a anunțat oficial că toate competițiile din acest weekend vor fi marcate de momente de reculegere.

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în competițiile feminine de senioare”, a transmis forul condus de Răzvan Burleanu.

Al treilea cel mai titrat antrenor din istorie

Mircea Lucescu lasă în urmă un palmares impresionant, situându-se pe locul al treilea în topul celor mai titrați antrenori din istoria fotbalului, fiind devansat doar de Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.

De-a lungul unei cariere fabuloase pe banca tehnică, Lucescu a cucerit un total de 36 de trofee, printre care se numără:

Cupa UEFA și Supercupa Europei;

Campionatul Ucrainei (9 titluri), Cupa Ucrainei (8) și Supercupa Ucrainei (7);

Campionatul României (2) și Cupa României (3);

Campionatul Turciei (2);

Supercupa Rusiei și Cupa Anglo-Italiană.

Fostul mare antrenor s-a stins din viață marți seară, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani.

