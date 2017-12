Olimpiu Moruțan, la FCSB! Patronii s-au înțeles, fotbalistul vine în vară în București. Gigi Becali, patronul de la FCSB, a făcut anunțul.

Becali anunţat că s-a înţeles cu FC Botoşani pentru a Olimpiu Moruţan (18 ani). Declaraţiile omului de afaceri vin în completarea lui Valeriu Iftime, omul cu banii din Moldova, care a spus, la rândul său, că cele două cluburi s-au înţeles.

”Moruţan, v-a spus domnul Iftime… Dacă domnul Iftime nu v-a spus suma, nu vă aşteptaţi de la mine să vă spun. Oferta i-am scris-o cu 700.000 de euro, după care am mai discutat ceva. Eu m-am înţeles cu Botoşaniul, numai, acum, am înţeles că el, băiatul, are un impresar care o să vedem ce vrea impresarul. Impresarul ce vrea, să joace la Botoşani, pe 1.000 de euro sau să joace la Steaua, pe opt, zece mii de euro?

Olimpiu Moruțan, la FCSB! ”Până la vară, vrea să îi dau eu 4.000 şi tu patru”





Eu am zis, îi dau 8.000, că vreau eu să îi dau. Dar Iftime mi-a spus: «Da dom’le, băiatul a zis că vine. În perioada asta, până la vară, vrea să îi dau eu 4.000 şi tu patru». Aşa i-o fi băgat în cap impresarul”, a spus Becali, la DigiSport.

Şi Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a confirmat înţelegerea dintre cele două cluburi. Într-o intervenţie telefonică avută mai devreme, Iftime a spus: ”A fost un dialog cu Gigi Becali. Suntem într-o zonă în care putem face transferul. Mai urmează să vorbescă Steaua cu jucătorul. Într-un fel, ne-am inţeles. Am vorbit cu Becali şi am ajuns la o înţelegere legată de suma de transfer. Sunt de acord cu ce îmi dă Steaua. Există procente lăsate. Rămâne până în vară la Botoşani. Trebuie să joace. Avem sume legate de unde joacă, unde ajunge FCSB, legate de naţională”, a spus Iftime la DigiSport.