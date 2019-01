„Borcea” de Londra. Ei sunt moștenitorii imperiului Abramovici

Nu doar Cristi Borcea se poate lăuda cu o familie numeroasă. Un alt patron de club, mult mai renumit și mai bogat, are șapte copii, pe care i-a reunit la cumpăna dintre ani la una dintre multele proprietăți de lux, deținute pe tot globul.

Roman Abramovici, 52 de ani, a dat party în familie, la reședința paradisiacă de 45 de milioane de euro din Gouverneur Beach de pe insula caraibiană Saint Barthélemy. Nu a lipsit nici unul din viitori moștenitori ai averii sale de peste 10 miliarde de euro. Patru fete și trei băieți, din ultimele două căsnicii, destrămate, are finanțatorul lui Chelsea.

Anna îi seamănă ca personalitate

Primul copil al lui Roman din cei cinci în urma relației de 16 ani cu Irina Malandina e Anna. Are 26 de ani și e licențiată în filosofie, la Columbia University. A provocat mare agitație în 2010, când și-a celebrat mariajul la 18 ani cu o petrecere de sute de mii de euro, și s-a făcut remarcată prin stilul extravagant de a veni la cursuri cu elicopterul ori în limuzină cu șofer. A divorțat rapid și s-a cuplat cu fiul lui George Best. Apropiații spun că-i seamănă tatălui la personalitate. Acum trăiește în New York.

L-a adus pe Mutu

Microbul fotbalului s-a transmis adânc lui Arkadi, 25 de ani, văzut deseori la jocuri pe Stamford Bridge. Cel mai mare fiu l-a convins pe Roman să-l cumpere pe Mutu de la Parma, avându-l ca favorit la jocul FIFA. Este tentat să investească în fotbal, încercând fără succes să ia acțiuni la ȚSKA Moscova și apoi la FC Copenhaga. La fel ca Anna, e independent. E fondator și proprietar al companiei ARA Capital și are afaceri în zona comerțului online și gazelor prin Gazprom Neft.

«Copilul sălbatic»

Oaia neagră a legiunii e Sofia, 23 de ani. Considerată a fi „copilul sălbatic”, ea e foarte activă în social media și se laudă cu viața de lux.

Absolventă de management și marketing, la Royal Holloway University, și-a serbat majoratul într-un club de noapte în Stamford Bridge, frecventând cercul de prieteni ai familiilor Beckham și Ramsay.

E mare pasionată de călărie și tatăl i-a cumpărat trei cai, Dora, Billy Fraulein și Zanzibar, cu care reprezintă Rusia, la competițiile de sărituri peste obstacole.

Și Arina, 17 ani, știe ce vrea de la viață. Roman a cheltuit 60.000 de euro pentru Roan Gelding, calul cu care a câștigat International Horse Show, în decembrie 2013. Vrea să emigreze în Australia și să studieze animalele la Antipozi.

Ultimul copil dăruit înaintea divorțului de Irina e Ilia, 16 ani. Roman a vrut să-l trimită la Eton, renumit colegiu londonez, dar puștiul are alte planuri.

Doi copii cu balerina: Aaron, 9 ani, Leah Lou, 5 ani

Mezinii imperiului s-au născut în Manhattan (New York), din căsătoria cu Dasha Jukova, o fostă balerină și colecționară de artă, cu care Abramovici s-a iubit între 2008 și 2017. Aaron, 9 ani, e atras de fotbal, favoritul lui fiind Morata. Leah Lou, 5 ani, trăiește și ea alături de mamă, în SUA.

Citește și:

Fetița jandarmeriței ucise pe trecerea de pietoni e tot în comă. Tatăl micuței Larisa transmite un mesaj sfâșietor, la două luni de la accident