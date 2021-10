Ajunsă la o vârstă pe care nu și-o arată, „Zeița de la Montreal” a postat, miercuri, un film pe Twitter în care și-a încântat fanii cu un exercițiu la bârnă.

Este adevărat, bârna a fost la…sol, însă Nadia Comăneci a arătat că și-a păstrat dexteritatea din perioada în care cucerea lumea cu exercițiile sale de nota 10.

„E ca mersul pe bicicletă… Lucruri pe care nu le uiți niciodată”, a scris Nadia Comăneci pe Twitter.

Anterior acestei postări, Nadia Comăneci a executat un exercițiu la sol, care a fost imortalizat de soțul ei, Bart Conner. Și acest filmuleț a fost împărtășit fanilor din întreaga lume, prin intermediul rețelelor de socializare.

Like riding the bicycle… things we never forget?‍♂️?‍♂️❤️ pic.twitter.com/QaKLxiMNFd