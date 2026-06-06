Ce riscă cei care ignoră somațiile

Persoanele fizice și juridice au obligația legală de a cosi și distruge planta înainte ca aceasta să înflorească și să își răspândească polenul puternic alergen.

Termenul-limită pentru curățare este 30 iunie, iar începând cu 1 iulie, Poliția Locală va ieși în teren pentru a verifica dacă proprietarii s-au conformat.

Nerespectarea legii atrage amenzi usturătoare:

Persoane fizice: Între 1.000 și 5.000 de lei.

Persoane juridice (firme/companii): Între 10.000 și 20.000 de lei.

Pe lângă notificările trimise proprietarilor privați, municipalitatea a expediat alte 26 de adrese oficiale către instituții publice, universități și societăți comerciale din subordinea consiliului local care administrează diverse suprafețe de teren în oraș.

De ce este crucială intervenția în luna iunie

Ambrozia se extinde agresiv pe șantiere, terenuri virane, margini de drum sau spații verzi lăsate în paragină. Polenul acesteia este responsabil pentru forme severe de alergii respiratorii sezoniere.

Specialiștii de la Asociația Română de Educație în Alergii subliniază că ambrozia trebuie eliminată acum, în stadiu incipient de dezvoltare. Dacă se așteaptă apariția primelor simptome alergice, înseamnă că planta a înflorit deja, iar intervenția devine mult mai puțin eficientă pentru sănătatea publică.

În fiecare an, la Timișoara sunt depistate sute de focare de ambrozie. Deși o bună parte dintre proprietari reacționează pozitiv la notificări și își curăță terenurile, există și excepții: anul trecut, polițiștii locali au fost nevoiți să aplice peste 100 de amenzi celor care au ignorat avertismentele.

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